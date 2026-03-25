В Кыргызстане планируют запустить производство кабельной продукции

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР прошла встреча с представителями российской компании ОсОО Прекаб, на которой обсудили запуск производства, включая выпуск жгутов, на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект предусматривает создание производственной площадки площадью около 5 тысяч квадратных метров. Компания является одним из лидеров в производстве жгутов для грузовых автомобилей и автобусов.

Глава НАИ Равшанбек Сабиров заявил о готовности агентства оказать всестороннюю поддержку, включая подбор площадки, земельного участка и консультационное сопровождение.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать новые рабочие места, локализовать производство и усилить промышленную кооперацию, что положительно скажется на промышленном потенциале Кыргызстана.


Теги:
Россия, Кыргызстан, производство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


