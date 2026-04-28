Региональный экологический саммит в Астана завершился фиксацией новых правил игры. Принятая Декларация "Экологическая солидарность Центральной Азии" - это попытка перевести разговор из плоскости симпозиумов в русло институциональных обязательств.Подробнее – в материале "ВЭС 24".

Декларации и реальность

Инициатива Казахстана по созданию Международной организации по воде под эгидой ООН больше не висит в воздухе. Запущены консультации, сводный отчет станет дорожной картой для декабрьских переговоров в Абу-Даби. Поддержка фонда охраны редких видов, программы спасения Каспия, объявление Международного дня озеленения и сотрудничество через Проектный офис по изменению климата звучат амбициозно, но регион давно перестал верить в красивые лозунги без финансовых механизмов. Именно поэтому закрепили пятилетнюю программу действий с ООН, включившую региональный инвестиционный портфель.

Создается региональный экологический хаб ЮНЕП в Алматы на базе субрегионального офиса. Параллельно ЕБРР и профильные министерства запустили инвестиционную платформу "QaJET", обещающую десять гигаватт возобновляемой энергии и снижение выбросов на двадцать миллионов тонн к тридцать пятому году. Заместители генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа и Ингер Андерсен, а также исполнительный секретарь ЕЭК Татьяна Молчан подтвердили готовность системы ООН к сопровождению этих процессов.

Ледяной щит под угрозой

Центральноазиатская криосфера теряет объемы с пугающей скоростью. При сценарии высоких выбросов к концу века регион может лишиться восьмидесяти пяти процентов ледников. Это прямой удар по водной безопасности Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Таяние ледников также провоцирует прорывы озер, размывает инфраструктуру и ставит под вопрос ирригацию. Сессия ЮНЕСКО по криосфере завершилась подписанием Совместной субрегиональной программы действий, которая должна связать научный мониторинг с политическими решениями. Директор Регионального Офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич подчеркнул:

"ЮНЕСКО активно поддерживает страны Центральной Азии в укреплении научной базы и развитии регионального сотрудничества в области криосферы. Сегодня ключевая задача - обеспечить переход от научной оценки к конкретным действиям. ССПД предоставляет странам региона практическую основу для такого перехода и усиливает координацию усилий в области адаптации к изменению климата".

Вице-министр экологии Казахстана Нурлан Курмалаевдобавил конкретики красивым словам западного чиновника: "Сегодня становится очевидным, что ни одна страна не может эффективно решать вызовы изменения климата в одиночку. Именно поэтому региональное сотрудничество приобретает ключевое значение. В этой связи важным результатом совместной работы стран Центральной Азии является подготовка Совместного заявления о намерении реализации согласованных действий по сохранению криосферы. Данный документ отражает готовность стран региона к объединению усилий и формированием согласованных подходов к адаптации к изменению климата".

Кыргызстан, столкнувшийся с таянием ледников сильнее всех, вывел горную повестку на первый план. Специальный представитель президента Динара Кемеловапредставила инициативу Пятилетия действий, а директор Центра климатического финансирования Айбек Асанов презентовал концепцию Глобального центра устойчивости горных районов. Это попытка превратить уязвимость горных территорий в точку притяжения инвестиций и экспертизы. Таджикистан должен синхронизировать мониторинг ледникового стока, Узбекистан и Туркменистан обязаны модернизировать ирригацию, а Казахстан взять на себя роль технологического хаба. Без координации водные конфликты станут неизбежностью.

Земля, здоровье и человеческий капитал

Климатический удар бьет не только по льдам, но и по почвам, здоровью и демографии. Деградация земель в Казахстане уже охватила два с половиной миллиона гектаров, а засухи и жара напрямую влияют на урожай и продовольственную безопасность. Вице-министр Казахстана Мансур Ошурбаев озвучил жесткие реалии: "Сегодня изменения климата - это уже не прогноз на будущее, а реальность, с которой сталкивается Казахстан и весь мир. В этих условиях вопросы землепользования выходят на первый план как один из ключевых инструментов адаптации. Для Казахстана климатические вызовы носят системный характер. Они затрагивают не только природную среду, но и экономику, продовольственную безопасность и социальную стабильность".

Министр Ерлан Нысанбаев подвел итог климатической конференции ЦАКИК: "За эти дни мы еще раз убедились, что изменение климата для Центральной Азии - это уже не вопрос отдаленных прогнозов, это фактор, который напрямую влияет на воду, энергетику, сельское хозяйство и инфраструктуру, здоровье населения и в целом на устойчивость моделей развития наших стран. Для нашего региона климатическая повестка больше не может рассматриваться как отдельное экологическое направление. Она уже стала вопросом экономической устойчивости, региональной безопасности, качества государственного планирования".

Руководитель программы Управления климатическими рисками Сергей Макаров поддержал эту мысль: "Климатические риски уже влияют на водные ресурсы, агросектор, энергетический блок, инфраструктуру, здоровье населения, устойчивость нашей экономики в целом. И поэтому сейчас речь идет не только про экоповестку, а о качестве госуправления, о региональной стабильности, долгосрочном планировании и в целом устойчивости развития". Угроза носит и гендерный характер. Рост температур увеличивает риски мертворождения и осложнений при родах. Молодежь региона, превышающая пятьдесят миллионов человек, становится главным ресурсом адаптации, но ей нужны не лозунги, а реальные инструменты влияния на политику.

Инвестиции, технологии и культурный код

Экология без финансирования остается красивым прожектом. На выставке "RES 2026 EXPO" подписали 17 документов на сумму свыше двух с половиной миллиардов долларов. Инвестиционный форум собрал двести участников, обсуждавших внедрение наилучших доступных техник. Однако капитал требует гарантий. Региону необходимо ускорить переход от обсуждения целей к качеству проектной подготовки и доступу к климатическому финансированию.

Геополитика климата и цена единства

Центральная Азия больше не периферия глобальных климатических переговоров. Она стала эпицентром, где решается судьба водных бассейнов, продовольственных коридоров и энергетических сетей. Советник президента Азербайджана Мухтар Бабаев отметил: "В этом глобальном контексте значимость региональных платформ, подобных этой, существенно возрастает. Именно здесь глобальные обязательства переводятся в региональные реалии и где реализация начинает обретать форму через сотрудничество, координацию и общие приоритеты".

Наступила эпоха жесткого контроля за ресурсами, прозрачных инвестиций и тотальной адаптации. Центральная Азия либо станет образцом региональной климатической солидарности, либо превратится в полигон экологических катастроф.