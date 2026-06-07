На выставке ШОС представили кыргызстанский гусеничный вездеход "АБМ Авто"

На международной торгово-промышленной выставке Ala-Too Trade & Industry Expo 2026, проходящей в Бишкеке в рамках первой Международной промышленно-торговой выставки государств - членов ШОС, представлена новая разработка кыргызстанской компании "АБМ Авто" - гусеничный вездеход отечественного производства.

Как сообщил учредитель компании Станислав Колесников, решение о создании техники стало откликом на запрос рынка. По его словам, в горных регионах, где активно развивается туризм, существует постоянная потребность в надёжной технике для перемещения людей и оборудования на различные расстояния в условиях отсутствия дорог и сложного рельефа.

Гусеничный транспортер предназначен для перевозки людей и оборудования в труднодоступные районы, включая территории без дорожной инфраструктуры. Техника может применяться в горной местности, в условиях бездорожья, а также при выполнении спасательных, строительных и сервисных задач.

Как отмечают разработчики, конструкция вездехода адаптирована для работы в сложных условиях рельефа, включая участки с крутыми подъемами. В основе решения - металлические гусеничные элементы и гидравлическая система, расположенная в задней части машины, что повышает проходимость и устойчивость техники при движении в горах и на бездорожье.

Также на выставке был представлен специализированный автомобиль для мониторинга и наблюдения. Он предназначен для контроля дорожной обстановки, наблюдения за труднодоступными участками местности, а также мониторинга животного мира в горных и природоохранных зонах.

По словам представителей компании, такая техника может использоваться как в туристической отрасли, так и в системах экологического контроля, службах охраны природы и при патрулировании удалённых территорий.

Во время ознакомления с представленной техникой председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поручил Министерству чрезвычайных ситуаций установить контакт с разработчиками для дальнейшего изучения возможностей применения техники в работе спасательных служб.

Кроме того, он отметил необходимость информирования профильных ведомств и потенциальных пользователей о представленных разработках, включая МЧС, с целью оценки их практического применения в условиях горной местности и труднодоступных районов страны.

В компании отмечают, что команда гордится результатом проделанной работы, а представленный вездеход и специализированный автомобиль стали важным этапом в развитии собственного инженерного направления и расширении линейки специализированной техники.

Представители "АБМ Авто" подчеркивают, что подобные решения востребованы в Кыргызстане с учётом горного ландшафта страны, а также могут иметь экспортный потенциал в государствах ШОС, где существуют аналогичные условия эксплуатации.