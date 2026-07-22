В Новопокровке строят стекольный завод стоимостью $5,5 млн

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров посетил строящийся завод ОсОО КУ СП "Гласс Центр" в селе Новопокровка, где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта и подготовкой предприятия к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заводе будет налажен выпуск стеклопакетов и светоотражающих стекол. Рабочий выезд состоялся в рамках мониторинга реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного потенциала страны.

В ходе визита Равшанбек Сабиров обсудил с инвесторами и руководством предприятия вопросы завершения строительства и подготовки объекта к запуску.

"Каждый реализованный инвестиционный проект - это показатель доверия бизнеса к Кыргызстану. Наша задача заключается не только в привлечении инвестиций, но и в сопровождении проектов до их успешного запуска. Именно такие производства формируют новую промышленную экономику страны, создают рабочие места и открывают возможности для дальнейшего притока капитала", - отметил Равшанбек Сабиров.

Проект реализуется в рамках кыргызско-узбекского инвестиционного сотрудничества. Общий объем инвестиций составляет 5,5 млн долларов. Из них 50,7% профинансировано Узбекско-Кыргызским фондом развития, а 49,3% - собственные средства инвесторов.

Ожидается, что после ввода предприятия в эксплуатацию будут расширены отечественные мощности по производству строительных материалов, снижена зависимость от импорта, созданы новые рабочие места и повышена инвестиционная привлекательность Кыргызстана.