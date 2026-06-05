Кендирбаева: каждый гражданин Кыргызстана обязан знать кыргызский язык

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева прокомментировала Reporter.kg свои слова о возможном переходе к преподаванию отдельных предметов в школах Кыргызстана исключительно на кыргызском языке.

По ее словам, инициатива о расширении обучения на государственном языке в начальных классах поступила от граждан и обсуждается с учетом интересов детей и государства.

"Это предложение рассматривается в рамках формирования единой образовательной политики. Возможно, в будущем мы обсудим вариант преподавания истории Кыргызстана только на кыргызском языке. Языковая интеграция должна способствовать укреплению социальной сплоченности независимо от национальности и языка", - отметила министр.

Кендирбаева подчеркнула, что это соответствует требованиям закона КР "О государственном языке" и концепции гражданской идентичности "Кыргыз жараны". По ее словам, каждый гражданин страны обязан знать кыргызский язык, при этом это не должно ущемлять другие языки.

Она привела в пример столичные школы №70 и №61, где ранее, по ее словам, длительное время не открывались кыргызскоязычные классы.

"Быть гражданином Кыргызстана - это ответственность, которая предполагает уважение к государственным ценностям", - сказала она.

Министр также отметила, что отсутствие владения государственным языком не является проблемой, поскольку возможности для его изучения есть.

"Никто не мешает изучать языки - есть школы и курсы. Главное - желание", - добавила Кендирбаева.

При этом она сообщила, что ведется работа над новыми учебниками по кыргызскому языку, которые будут более современными и доступными, а также подчеркнула важность знания иностранных языков для интеграции в мировое пространство.