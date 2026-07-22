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Как стартап Base44 изменил правила игры в IT

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- Светлана Лаптева
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Еще несколько лет назад запуск технологического стартапа требовал штата программистов, солидных инвестиций, офиса и месяцев кропотливой разработки. Сегодня правила игры меняются: один разработчик, сильная идея и инструменты искусственного интеллекта способны создать продукт, привлечь сотни тысяч пользователей и закрыть сделку на десятки миллионов долларов.

Ярким подтверждением этого тренда стала история израильского стартапа Base44. Его основатель Маор Шломо практически в одиночку создал платформу, которая позволяет разрабатывать полноценные приложения и игры без знания программирования - пользователю достаточно описать свою задумку обычным текстом, а искусственный интеллект превращает текстовый запрос в готовый цифровой продукт.

Проект развивался стремительно: всего через несколько месяцев после запуска стартап приобрела гигантская технологическая компания Wix. Сумма сделки составила $80 млн. При этом на момент продажи в Base44 работали всего шесть человек, а сам проект развивался полностью на собственные средства, не привлекая сторонних венчурных инвестиций.

Платформа работает в рамках набирающего популярность направления vibe coding - концепции, при которой человек отказывается от ручного написания кода в пользу формулирования задач на естественном языке. Пользователю достаточно задать команду - к примеру, "создай сервис для учета расходов" или "сделай платформу для бронирования", - после чего нейросеть самостоятельно проектирует архитектуру приложения, настраивает базу данных и прописывает необходимый функционал. Главная цель таких решений - сделать разработку доступной не только инженерам, но и предпринимателям, дизайнерам и людям без технического бэкграунда.

Маор Шломо начал писать код для Base44 после возвращения с резервистской службы. Изначально это был лишь личный эксперимент, однако он быстро перерос в полноценную экосистему. За короткое время платформа привлекла более 100 тысяч пользователей и заключила партнерства с крупными игроками рынка, включая eToro и Similarweb.

Для самой Wix покупка Base44 стала логичным стратегическим шагом. Известный конструктор сайтов получил технологию, позволяющую пользователям создавать не просто веб-страницы, а сложный софт с помощью текстовых промптов. По сути, рынок наблюдает глобальный сдвиг от классической разработки к модели, где человек выступает архитектором идей, а ИИ - исполнительным механизмом.

Впрочем, эксперты призывают не переоценивать легкость подобного успеха. У новой эпохи стартапов есть и обратная сторона: базовые ИИ-инструменты довольно легко скопировать. Поэтому долгосрочное преимущество на рынке получат не просто авторы удачных идей, а те, кто сможет построить вокруг своего продукта надежную инфраструктуру и устойчивую экосистему.

Тем не менее кейс Base44 уже вошел в историю как символ новой технологической реальности, доказав, что для создания компании стоимостью в десятки миллионов долларов больше не нужны огромные офисы и многомиллионные бюджеты.


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URL: https://www.vb.kg/460260
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