Садыр Жапаров почтил память героев Великой Отечественной войны в Бишкеке

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 мая, на площади Победы города Бишкек принял участие в митинге-реквиеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Затем Садыр Жапаров выступил с речью, поздравив ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.

Президент отметил, что День Победы имеет историческое, нравственное и духовное значение. Этот день - одновременно светлый праздник и день памяти.

"Действительно наша сегодняшняя мирная и свободная жизнь - результат безграничной храбрости и героизма того поколения. Их самоотверженность и патриотизм стали нашим историческим наследием, национальной гордостью и вечным примером для будущих поколений", – сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что из истории тех лет известно, что война приносит только горе и потери, а мир – бесценное сокровище, и подчеркнул, что эта трагедия стала великим уроком для всего человечества.

"К сожалению, извлечь уроки из прошлого удается не всегда. На военные конфликты во всем мире расходуется более трех триллионов. Эти средства могли бы обеспечить достойную жизнь всему человечеству.

Направь мы их на экологию - и планета стала бы цветущим садом. Мы должны чтить уроки Великой Победы и прилагать все усилия для сохранения мира и единства", – заключил Глава государства.

Здесь же состоялось прохождение торжественным маршем личного состава войск Бишкекского гарнизона.

Далее Президент Садыр Жапаров поздоровался лично с ветеранами и тружениками тыла, и пожелал им крепкого здоровья.