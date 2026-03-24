Погода
$ 87.38 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Узбекистан и Таджикистан завершают работу над общим фильмом

255  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Культурно-гуманитарные связи между Узбекистаном и Таджикистаном за последние годы вышли на беспрецедентный уровень. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РУз, активизация диалога стала возможной благодаря доверительным отношениям между лидерами двух государств. Взаимные визиты глав республик и их участие в совместных мероприятиях задали импульс для проведения фестивалей, гастролей и кинофорумов.

Прочный правовой фундамент сотрудничества заложили Соглашение от 1994 года и действующая Программа на 2024–2026 годы. Интенсивность контактов подтверждает и статистика: за последние четыре года руководство министерств культуры двух стран совершило около 20 взаимных визитов. Это позволило реализовать ряд масштабных акций, включая "Дни культуры" в Ташкенте и Душанбе, а также ставшие традиционными концерты "Вечер дружбы".

Особое место во взаимодействии занимает кинематограф. Знаковым проектом стала историческая кинолента "Звездное небо: Джами и Навои", созданная совместно агентством "Узбеккино" и "Таджикфильмом". В настоящее время картина находится на стадии монтажа. Кроме того, в 2024–2025 годах страны успешно обменялись "Днями кино", представив лучшие современные ленты широкому зрителю.

Ярким событием 2025 года стало празднование Навруза в Худжанде, которое объединило лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана на одной творческой площадке. Артисты двух стран продолжают успешно выступать на международных форумах: таджикский ансамбль "Лола" стал призером фестиваля "Лазги", а солисты Национальной консерватории Таджикистана получили высокие награды на Форуме искусства макома в Узбекистане.

В ближайших планах - подписание нового плана сотрудничества на 2026–2027 годы. В повестке значатся проведение встречи трех поколений "Наврузи олам", новые театральные гастроли и организация очередных "Дней культуры и кино". Развитие регионального диалога закрепило и первое заседание министров культуры стран Центральной Азии, где Ташкент и Душанбе выступили с инициативами по дальнейшему сближению народов через искусство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456961
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  