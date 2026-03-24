Узбекистан и Таджикистан завершают работу над общим фильмом

Культурно-гуманитарные связи между Узбекистаном и Таджикистаном за последние годы вышли на беспрецедентный уровень. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РУз, активизация диалога стала возможной благодаря доверительным отношениям между лидерами двух государств. Взаимные визиты глав республик и их участие в совместных мероприятиях задали импульс для проведения фестивалей, гастролей и кинофорумов.

Прочный правовой фундамент сотрудничества заложили Соглашение от 1994 года и действующая Программа на 2024–2026 годы. Интенсивность контактов подтверждает и статистика: за последние четыре года руководство министерств культуры двух стран совершило около 20 взаимных визитов. Это позволило реализовать ряд масштабных акций, включая "Дни культуры" в Ташкенте и Душанбе, а также ставшие традиционными концерты "Вечер дружбы".

Особое место во взаимодействии занимает кинематограф. Знаковым проектом стала историческая кинолента "Звездное небо: Джами и Навои", созданная совместно агентством "Узбеккино" и "Таджикфильмом". В настоящее время картина находится на стадии монтажа. Кроме того, в 2024–2025 годах страны успешно обменялись "Днями кино", представив лучшие современные ленты широкому зрителю.

Ярким событием 2025 года стало празднование Навруза в Худжанде, которое объединило лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана на одной творческой площадке. Артисты двух стран продолжают успешно выступать на международных форумах: таджикский ансамбль "Лола" стал призером фестиваля "Лазги", а солисты Национальной консерватории Таджикистана получили высокие награды на Форуме искусства макома в Узбекистане.

В ближайших планах - подписание нового плана сотрудничества на 2026–2027 годы. В повестке значатся проведение встречи трех поколений "Наврузи олам", новые театральные гастроли и организация очередных "Дней культуры и кино". Развитие регионального диалога закрепило и первое заседание министров культуры стран Центральной Азии, где Ташкент и Душанбе выступили с инициативами по дальнейшему сближению народов через искусство.