Мэрия Бишкека сообщила о завершении отопительного сезона

В городе Бишкек, учитывая прогноз погоды и наружную температуру воздуха, отопительный период завершится с 17 марта, сообщает столичный муниципалитет.

Решение принято в ходе заседания оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета.

Важно подчеркнуть, что в рамках проведенных реформ в энергетическом блоке имущественные комплексы филиалов ОАО "Электрические станции" ТЭЦ города Бишкек и "Бишкектеплосеть" были переданы на баланс мэрии города Бишкек.

В рамках поручения мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева проведены объемные работы. На баланс муниципалитета перешел угольный разрез "Агулак", проведен капитальный ремонт котельного и турбинного оборудования ТЭЦ, а также капитальный ремонт энергетических блоков №3 и №4.

Отметим, что в период отопительного сезона удалось обеспечить стабильную работу всех систем теплоснабжения. Электрическая мощность ТЭЦ Бишкека составила 450 МВт, а также резерв мощности порядка на 100 МВт.

Кроме того, в рамках АТР на баланс МП "Бишкектеплоэнерго" переданы 30 котельных, где в короткие сроки проведены реконструкционные работы, введены дополнительные мощности котельного оборудования порядка на 15,5 МВт.

Сэкономлено топливо на более 600 млн сомов. При этом удельный расход угля сокращен на выработку на 1 кВт в час с 400 гр. до 200 гр.

На сегодняшний день начаты реализация инвестиционных проектов по строительству новой парогазовой установки на территории ТЭЦ-2, по строительству газопоршневой установки теплотехнического оборудования на котельной "Бишкексельмаш", а также ведется проект по наращиваю мощности на ТЭЦ города Бишкек.

Так, согласно распоряжению мэрии города Бишкек муниципальным предприятиям "Бишкек теплоэлектроцентраль", "Бишкектеплосеть", "Бишкектеплоэнерго", руководителям ведомственных котельных, расположенных на территории города Бишкек поручено провести работу по отключению теплотехнического оборудования, обеспечивающего теплоснабжение помещений и зданий в городе Бишкек.

Муниципальным администрациям мэрии города Бишкек по административным районам поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с завершением отопительного периода.