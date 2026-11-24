На конференции о будущем логистики LogiTrends"26 Kyrgyzstan, состоявшейся 19 ноября в Бишкеке, журналист VB.KG подняла вопрос о проблемах отечественных фермеров, которые не могут реализовать выращенный урожай из-за нехватки специализированных хранилищ.

Поводом для вопроса стали обращения фермеров, в частности из Иссык-Кульской области. По их словам, в этом году некоторые хозяйства даже не стали собирать яблоки. Затраты на сбор, удобрения, транспортировку и хранение оказываются слишком высокими, а подходящих складов, где можно сохранить урожай до более выгодного периода продажи, не хватает.

В результате выращенная продукция пропадает, а производители несут убытки. При этом, как отмечалось в вопросе журналиста, объёмы экспорта кыргызстанских яблок по сравнению с прошлым годом сократились.

Представитель Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, отвечая на вопрос, подтвердил, что проблема нехватки хранилищ существует. По его словам, министерство работает над созданием сети логистических центров для сельхозпроизводителей.

"На сегодняшний день у нас не хватает логистических центров, где фермеры могли бы хранить свою продукцию длительное время и продавать её тогда, когда цена становится выгодной", - пояснил представитель ведомства.

Он сообщил, что в рамках соответствующей программы планируется строительство 40 логистических центров - по одному в каждом районе республики. В частности, в некоторых районах уже построены картофелехранилища, которые планируется ввести в эксплуатацию.

Также представитель министерства сообщил о мерах поддержки отечественных производителей, в том числе о введённых ограничениях на импорт отдельных видов сельхозпродукции из соседних стран для стабилизации цен и поддержки местных фермеров.

Отдельный вопрос - доступность финансирования. В ходе обсуждения прозвучала информация о планах снизить ставку по некоторым льготным кредитам с 6 до 3 процентов. Однако на вопрос о специальных льготных условиях именно для строительства холодильных складов представитель ведомства не смог подтвердить наличие такой программы.

В конце выступил представитель Ассоциации развития агропромышленного комплекса КР. Он подтвердил, что проблема хранения сельхозпродукции стоит очень остро.