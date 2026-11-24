В Кыргызстане для поддержки племенного животноводства государство дополнительно выделило 271 млн сомов по льготной ставке 3% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Финансирование рассчитано до конца текущего года. Основанием стало распоряжение Кабинета Министров КР от 19 ноября 2026 года № 875-р, которым внесены изменения в ранее принятый документ от 23 февраля 2026 года № 105-р. Средства направлены на развитие племенного дела и расширение доступа фермеров к дешевым кредитам.

Выдачей льготных займов займутся ОАО "АБанк" и ОАО "Элдик Банк". Оформить заявку можно дистанционно через мобильное приложение IDYIKAN: для этого нужно скачать сервис, авторизоваться через систему "Тундук", открыть раздел "Услуги" - "Агрокредитование", выбрать нужное направление и отправить электронную анкету.

Получить финансирование могут племенные заводы и фермы, импортеры племенного скота, техники-осеменаторы, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением породистых животных.

Кредитные средства предусмотрены на покупку следующих видов и пород племенного скота:

Крупный рогатый скот: алатауская, абердин-ангусская, аулиеатинская, голштинская, симментальская, айрширская, герефордская, бурая швицкая и галловейская породы. Яки: кыргызской селекционной породы "Айкол", местной породы и белые яки. Лошади: кыргызская, новая кыргызская, чистокровная верховая и русская рысистая породы. Овцы: алайская, арашанская, алатауская, кыргызская тонкорунная, кыргызский горный меринос, тянь-шаньская и порода "Айкол". Козы: кыргызские пуховые и шерстные, альпийская, зааненская, нубийская, бурская, камори и битал породы.

Подробные условия и требования к заемщикам можно уточнить непосредственно в банках-участниках программы.