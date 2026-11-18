В Бишкеке возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, в результате которого, по данным СМИ, у граждан Китая похитили 1 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, уголовное дело возбуждено по статье "Разбой" УК КР. Сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.

Раскрытие преступления и ход расследования находятся на особом контроле руководства МВД Кыргызстана и ГУВД Бишкека.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 17 ноября около 16:00 на улице Льва Толстого неизвестные напали на граждан Китая и отобрали у них 1 млн долларов, после чего скрылись.

В ГУВД Бишкека сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.