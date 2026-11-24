В Кыргызстане ставку налога при продаже жилой и нежилой недвижимости планируют снизить с 10 до 5%.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя ГНС Алмамбета Шыкмаматова с заместителями, на котором в рамках проекта "Открытый кабинет" присутствовали журналисты.

Как сообщил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже одобрены Жогорку Кенешем. В настоящее время документ находится на подписи у президента.

Согласно предлагаемым изменениям, налог будет составлять 5% от разницы между стоимостью приобретения и продажи недвижимости вместо действующих 10%.

Вступление новой нормы в силу предусмотрено с 1 июля 2027 года.

Как пояснили на совещании, данный срок обусловлен необходимостью решения технических вопросов, связанных с кадастровым учётом и оформлением сделок.