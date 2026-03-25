Почему кыргызстанцы перестали откладывать на завтра

- Светлана Лаптева
Экономическая модель поведения жителей Кыргызстана за последние четыре года претерпела фундаментальный сдвиг, который специалисты называют переходом от стратегии сбережения к модели активного потребления. Статистические данные рисуют недвусмысленную картину: если в 2020 году в структуре располагаемого дохода граждан доля накоплений составляла внушительные 24,3%, то к 2024 году этот показатель рухнул более чем вдвое - до 10,8%. Фактически страна променяла "подушку безопасности" на удовлетворение текущих нужд "здесь и сейчас".

Цифры подтверждают масштаб перемен: из валового располагаемого дохода, который в 2024 году достиг отметки в 1,8 трлн сомов, почти 1,6 трлн было направлено на конечное потребление. Этот потребительский бум особенно ярко проявился в секторе домашних хозяйств. Если в начале десятилетия расходы граждан на товары и услуги составляли около 75,4% ВВП, то к 2024 году они подскочили до 86,9%. Примечательно, что на протяжении четырех лет подряд в республике фиксируются отрицательные показатели сбережений. Это парадоксальный, но тревожный сигнал: население тратит значительно больше своих официальных доходов, покрывая разницу за счет кредитов, микрозаймов и других внешних источников.

Такая динамика свидетельствует о постепенном снижении финансовой устойчивости общества. Когда заработанные средства почти полностью уходят на повседневные нужды, у людей не остается ресурсов для инвестиций в будущее или формирования резерва на случай кризиса. Экономика страны попадает в прямую зависимость от уровня потребления, а сами домохозяйства становятся крайне уязвимыми к любым внешним шокам - будь то резкий скачок инфляции, потеря работы или общее замедление деловой активности.

В нынешних условиях эксперты призывают к пересмотру личных финансовых стратегий. Первым шагом к стабилизации ситуации должен стать жесткий контроль над расходами: даже элементарный учет трат позволяет выявить скрытые "дыры" в бюджете. Формирование хотя бы минимального резерва, покрывающего пару недель жизни, может стать решающим фактором в экстренной ситуации. Кроме того, в условиях высокой доли потребления особую опасность представляют кредиты, которые быстро превращаются в неподъемную долговую нагрузку. Диверсификация доходов через подработки или фриланс, а также вложения в собственные навыки остаются единственными надежными способами повысить устойчивость в долгосрочной перспективе. Главная задача сегодня - не накопление богатства, а минимизация личных финансовых рисков через управляемость расходов.

Для понимания исторического контекста стоит вспомнить, что подобные периоды уже случались в истории страны. Согласно архивным данным Национального статистического комитета, в период с 2010 по 2012 год, на этапе восстановления после кризиса, доля сбережений колебалась в пределах 12–15%. Позже, в 2015–2017 годах, на фоне адаптации к условиям ЕАЭС и стабильного притока переводов, склонность к накоплению укреплялась, достигая 18–20%. Пик 2020 года (24,3%) был во многом обусловлен пандемийными ограничениями и эффектом отложенного спроса. Нынешний же спад до 10,8% является историческим минимумом за последние годы, подтверждая, что модель поведения населения изменилась бесповоротно.


