В Бишкеке на кладбище "Кызыл-Аскер" увековечили имя еще одного героя войны

В столице Кыргызстана на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" прошла масштабная мемориальная акция "Сохраним памятники Победы - Кыргызстан". Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Великой Победы, объединило дипломатов, поисковиков, ветеранов, военнослужащих и десятки неравнодушных горожан. Организаторами выступили Посольство России в Кыргызстане и поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жениш".

Участники акции провели масштабную работу по благоустройству воинских захоронений: очистили мемориальные плиты, скосили траву и убрали мусор. Особую атмосферу создавало то, что многие пришли целыми семьями. Родители вместе с детьми восстанавливали стершиеся надписи, обводя золотой краской имена бойцов и рассказывая подрастающему поколению о подвигах их дедов и прадедов. Как отметили организаторы, за каждой фамилией на камне стоит уникальная фронтовая судьба, которую важно сохранить для будущего.

Центральным событием митинга стала передача мэрии Бишкека новой мемориальной плиты. Поисковикам удалось восстановить имя еще одного защитника Родины - Константина Васильевича Нефёдова. Участник битвы за Москву, получивший тяжелое ранение в Смоленской области, он скончался в эвакогоспитале города Фрунзе. Теперь его имя официально увековечено в списках захороненных на кладбище "Кызыл-Аскер".

Посол России Сергей Вакунов в своем выступлении подчеркнул, что бережное отношение к могилам солдат - это вопрос чести и общего исторического наследия народов России и Кыргызстана. Ветераны также напомнили, что в годы войны Фрунзе был одним из крупнейших тыловых госпитальных центров. Память павших почтили минутой молчания и заупокойным молебном, который совершил епископ Савватий, после чего к мемориалу были возложены венки и цветы.

Руководитель движения "Наша Победа - Биздин Жениш" Светлана Лаптева выразила признательность всем участникам, среди которых были военнослужащие авиабазы "Кант", представители Семиреченского казачества, мотоклуба Т.О.Р., сотрудники "Бишкекзеленстроя", БАРУ и многочисленные общественные организации соотечественников. Подобные инициативы ежегодно подтверждают неразрывную связь поколений и единство в сохранении правды о войне.