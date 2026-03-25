NYT: США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны

Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что такой шаг демонстрирует стремление администрации президента США Дональда Трампа найти выход из конфликта, который "наносит серьезный экономический ущерб".

NYT также отметил, что неясно, "насколько широко иранские власти ознакомились с планом, предложенным через Пакистан, и готов ли Иран принять его в качестве основы для переговоров". Поддерживает ли это предложение Израиль, тоже неизвестно.

Несмотря на передачу Ирану плана, Пентагон направил на Ближний Восток около 2000 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск, сообщают собеседники издания.

24 марта CNN со ссылкой на источник писал, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, которые пока не переросли в полноценные переговоры. Стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта. По словам собеседника телеканала, Иран готов предоставить гарантии отказа от разработки ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерных технологий.

В тот же день Трамп заявил, что Тегеран согласился не добиваться получения ядерного оружия.

Источник: vedomosti.ru


Сейчас читают
