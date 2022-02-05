Прогноз погоды до 8 февраля. Завтра ожидается снег

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 6 по 8 февраля.

Бишкек

6 февраля Ночь -2 … -4 °C день 6 … 8 °C Ветер восточный 5-10 м/с, дождь со снегом

7 февраля Ночь -1 … +1 °C день 0 … 2 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег

8 февраля Ночь -2 … -4 °C день 2 … 4 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег

ОШ

6 февраля Ночь 0 … 2 °C день 5 … 7 °C, Ветер восточный 5-10 м/с, дождь

7 февраля Ночь 0 … 2 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег

8 февраля Ночь 0 … 2 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков

Чуйская область

6 февраля Ночь 0 … -5 °C день 3 … 8 °C Ветер восточный 5-10 м/с, на большей части территории снег

7 февраля Ночь 0 … -5 °C день -3 … +2 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории снег

8 февраля Ночь -1 … -6 °C день -1 … +4 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег

Чолпон-Ата

6 февраля Ночь -6 … -8 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

7 февраля Ночь -3 … -5 °C день 2 … 4 °C Ветер западный 4-9 м/с, временами снег

8 февраля Ночь -3 … -5 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков