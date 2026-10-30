Догдуркул Кендирбаева: ОРТ стало успешным антикоррупционным проектом

Общереспубликанское тестирование (ОРТ) стало одним из наиболее успешных антикоррупционных проектов в системе образования Кыргызстана. Однако для обеспечения равных возможностей абитуриентам необходимо продолжать совершенствовать школьную программу и повышать квалификацию педагогов. Об этом 29 октября на международной научно-практической конференции "Равный шанс – большое будущее" в Бишкеке заявила министр просвещения Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаева.

Поздравляя участников встречи с 25-летием ОРТ, глава ведомства подчеркнула, что качество обучения и создание равных стартовых условий для каждого ребёнка остаются важнейшими приоритетами государственной политики. В своём выступлении она вспомнила первые годы внедрения новой системы поступления в вузы, когда она сталкивалась со значительным сопротивлением. В тот период Догдуркул Кендирбаева руководила областным отделом образования и непосредственно наблюдала за тем, как педагоги, родители и выпускники адаптировались к новым принципам.

"Многие учителя не понимали, каким образом готовить школьников к тестированию, какие задания им предстоит выполнять и чем эта система отличается от традиционных экзаменов", - вспомнила она.

Министр отметила, что внедрение ОРТ стало одним из первых успешных примеров взаимодействия государственных структур и частного сектора в образовательной сфере республики. Несмотря на первоначальные трудности, проект получил дальнейшее развитие и постепенно завоевал доверие общества.

"За прошедшие четверть века огромное число молодых кыргызстанцев получило возможность самостоятельно определять своё профессиональное будущее. Одним из главных достижений стало формирование независимой системы оценки знаний, результатам которой безоговорочно доверяют абитуриенты и их родители", - подчеркнула она.

Вместе с тем глава Минпросвещения обратила внимание на проблемы школьного сектора, которые напрямую сказываются на итоговых баллах. По её словам, ключевой из них остаётся недостаточная подготовка части учителей к современным методикам.

"Сегодня преподавателям необходимо не только передавать школьникам базовые знания, но и развивать у них способность анализировать информацию, логически рассуждать и самостоятельно находить решения", - обратила внимание она.

Кендирбаева добавила, что за годы существования проекта вокруг него сформировалась отдельная сфера услуг, которая в ряде случаев приобрела коммерческий характер. При этом, несмотря на критику и предложения изменить содержание заданий, система продолжает эволюционировать.

Отдельное внимание в докладе было уделено цифровым инструментам подготовки. Министр рассказала о платформе "Булак", которая позволяет старшеклассникам заранее ознакомиться с тестовыми материалами и оценить свой уровень. В базу загружено около 13 тысяч заданий, а самоподготовку с её помощью уже проходят 97 тысяч учащихся.

"Подобные цифровые решения расширяют возможности самостоятельного обучения и позволяют большему числу выпускников готовиться к экзаменам независимо от места их проживания", - рассказала она.

Говоря о прозрачности процедур, Кендирбаева затронула вопрос передачи отдельных функций независимым организациям. В первые годы внедрения ОРТ обсуждалась необходимость проведения тестирования на принципах аутсорсинга, чтобы полностью исключить человеческий фактор и конфликт интересов. Аналогичный подход сегодня применяется и при проведении школьных олимпиад, организацию которых доверили частной компании.

"Такой механизм позволяет четко разграничить обязанности педагогов и организаторов оценочных мероприятий. Учителя должны сосредоточиться на обучении школьников, не вмешиваясь непосредственно в процедуры подведения итогов", - выразила мнение она.

Ещё одним вектором развития названа дальнейшая автоматизация сервисов на базе системы "Тундук". Кроме того, рассматривается возможность интеграции с центрами обслуживания населения (ЦОН), обладающими развитой компьютерной инфраструктурой в регионах. Это позволит сделать цифровые образовательные сервисы еще доступнее.

Особый акцент был сделан на поддержке детей, которые по различным причинам лишены достаточных условий для продолжения учебы.

"Сегодня необходимо создавать условия абсолютно для всех выпускников, поскольку от 10 до 20 тысяч детей всё еще остаются вне соответствующих образовательных возможностей. Обеспечение равных прав должно быть не просто заявленным принципом, а реальным результатом нашей работы", - заявила она.

Также затронули тему эффективности бюджетных расходов. Ежегодно контролирующие органы проверяют использование средств, направляемых в систему просвещения, однако акцент необходимо смещать на конечный результат. Министр указала и на проблему неиспользованных государственных грантов, призвав качественнее готовить выпускников к освоению вузовских программ.

Не обошли стороной и международные стандарты. Кендирбаева напомнила о результатах исследования PISA и необходимости повышать уровень подготовки учащихся.

"Национальная система образования должна соответствовать современным мировым требованиям, а педагогам необходимо постоянно совершенствовать методы преподавания. С этой целью в Кыргызстане создаются специальные методические центры, направленные на развитие профессиональных компетенций учителей", - сообщила она.

В завершение выступления глава ведомства вновь подчеркнула ключевое антикоррупционное значение Общереспубликанского тестирования, но выразила обеспокоенность тем, что результаты сдачи экзаменов иногда используются местными чиновниками как инструмент давления на директоров школ.

"Подобная практика категорически противоречит самому назначению тестирования. ОРТ создавалось для объективной оценки знаний учащихся и обеспечения справедливого доступа к высшему образованию, а не для проверки работы отдельных педагогов или администраторов", - резюмировала она.

Кендирбаева поблагодарила создателей системы и экспертов, которые на протяжении 25 лет обеспечивают её непрерывное функционирование, и пожелала проекту дальнейшего успешного развития.