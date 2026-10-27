Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

Японские компании заинтересовались закупкой сурьмы и кремния в Кыргызстане

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Японские предприниматели выразили заинтересованность в закупке сурьмы и кремния в Кыргызстане. Вопросы сотрудничества в горнодобывающей отрасли обсудили в Токио в ходе встреч торага Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева с представителями японского бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках официального визита в Японию Марлен Маматалиев встретился с представителями крупных компаний во главе с председателем комитета по экономическому сотрудничеству со странами Центральной Азии и Кавказа Федерации бизнеса "Кейданрен", председателем совета директоров Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото.

Ранее торага также провёл переговоры с председателем Ассоциации экономического обмена "Кыргызстан - Япония" Синдзи Тарутоко.

По итогам встреч стороны обсудили расширение сотрудничества в горнодобывающей отрасли. Кроме того, была ускорена процедура подписания меморандума между кыргызской стороной и компанией JKII, работающей в этой сфере.

Марлен Маматалиев предложил открыть в Кыргызстане официальный центр Toyota и пригласил представителей руководства крупных японских компаний посетить республику с рабочим визитом.

В ходе переговоров торага представил торгово-экономический и инвестиционный потенциал Кыргызстана. По его словам, на протяжении последних пяти лет ежегодный рост экономики страны составлял не менее 9 процентов, а по итогам первого полугодия 2026 года приблизился к 12 процентам.

Он отметил, что в стране создаются условия для иностранных инвесторов, включая налоговые льготы и равные возможности с отечественными предпринимателями.

Отдельное внимание стороны уделили развитию транспортной инфраструктуры. Марлен Маматалиев подчеркнул значение строящейся железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" для формирования новых международных транспортных коридоров.

Он пригласил японские компании участвовать в строительстве логистических центров, сухих портов и современных терминалов. Учитывая опыт Mitsui O.S.K. Lines, торага также предложил включить маршрут через Кыргызстан в число пилотных перевозок Японии по Транскаспийскому международному транспортному коридору.

Среди других перспективных направлений сотрудничества были названы энергетика, переработка редкоземельных металлов, внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс, развитие IT-индустрии и создание медицинского городка.

Марлен Маматалиев напомнил, что по итогам кыргызско-японского бизнес-форума, проведённого в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Японию, было подписано более 20 документов в сферах энергетики, образования, здравоохранения, туризма и цифровизации.

По его словам, теперь необходимо обеспечить реализацию достигнутых договорённостей и превратить их в конкретные проекты.

Торага также отметил вступление в силу в июле 2026 года соглашения между Кыргызстаном и Японией об избежании двойного налогообложения и выступил за заключение двустороннего соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

В свою очередь, Такеси Хасимото подчеркнул значительный экономический потенциал Центральной Азии и важность представленной информации об инвестиционных возможностях Кыргызстана.

Во время встречи японские предприниматели интересовались перспективами сотрудничества в энергетике и логистике, а также механизмами защиты интересов инвесторов.

В переговорах также приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Талайбек Масабиров, Айсаракан Абдибаева, Умбеталы Кыдыралиев, Айгул Карабекова, Карим Ханджеза и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Японии Эркинбек Осоев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462617
Теги:
Япония, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  