Японские компании заинтересовались закупкой сурьмы и кремния в Кыргызстане

Японские предприниматели выразили заинтересованность в закупке сурьмы и кремния в Кыргызстане. Вопросы сотрудничества в горнодобывающей отрасли обсудили в Токио в ходе встреч торага Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева с представителями японского бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках официального визита в Японию Марлен Маматалиев встретился с представителями крупных компаний во главе с председателем комитета по экономическому сотрудничеству со странами Центральной Азии и Кавказа Федерации бизнеса "Кейданрен", председателем совета директоров Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото.

Ранее торага также провёл переговоры с председателем Ассоциации экономического обмена "Кыргызстан - Япония" Синдзи Тарутоко.

По итогам встреч стороны обсудили расширение сотрудничества в горнодобывающей отрасли. Кроме того, была ускорена процедура подписания меморандума между кыргызской стороной и компанией JKII, работающей в этой сфере.

Марлен Маматалиев предложил открыть в Кыргызстане официальный центр Toyota и пригласил представителей руководства крупных японских компаний посетить республику с рабочим визитом.

В ходе переговоров торага представил торгово-экономический и инвестиционный потенциал Кыргызстана. По его словам, на протяжении последних пяти лет ежегодный рост экономики страны составлял не менее 9 процентов, а по итогам первого полугодия 2026 года приблизился к 12 процентам.

Он отметил, что в стране создаются условия для иностранных инвесторов, включая налоговые льготы и равные возможности с отечественными предпринимателями.

Отдельное внимание стороны уделили развитию транспортной инфраструктуры. Марлен Маматалиев подчеркнул значение строящейся железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" для формирования новых международных транспортных коридоров.

Он пригласил японские компании участвовать в строительстве логистических центров, сухих портов и современных терминалов. Учитывая опыт Mitsui O.S.K. Lines, торага также предложил включить маршрут через Кыргызстан в число пилотных перевозок Японии по Транскаспийскому международному транспортному коридору.

Среди других перспективных направлений сотрудничества были названы энергетика, переработка редкоземельных металлов, внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс, развитие IT-индустрии и создание медицинского городка.

Марлен Маматалиев напомнил, что по итогам кыргызско-японского бизнес-форума, проведённого в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Японию, было подписано более 20 документов в сферах энергетики, образования, здравоохранения, туризма и цифровизации.

По его словам, теперь необходимо обеспечить реализацию достигнутых договорённостей и превратить их в конкретные проекты.

Торага также отметил вступление в силу в июле 2026 года соглашения между Кыргызстаном и Японией об избежании двойного налогообложения и выступил за заключение двустороннего соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

В свою очередь, Такеси Хасимото подчеркнул значительный экономический потенциал Центральной Азии и важность представленной информации об инвестиционных возможностях Кыргызстана.

Во время встречи японские предприниматели интересовались перспективами сотрудничества в энергетике и логистике, а также механизмами защиты интересов инвесторов.

В переговорах также приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Талайбек Масабиров, Айсаракан Абдибаева, Умбеталы Кыдыралиев, Айгул Карабекова, Карим Ханджеза и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Японии Эркинбек Осоев.