Бишкек получил международную награду за безналичную оплату проезда

Бишкек получил награду в номинации "Безналичный город" на международной конференции O-CITY Conference 2026: Next is ONE, состоявшейся в Кейптауне (ЮАР). Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Награда присуждена за работу по цифровизации платежей в общественном транспорте и переходу на безналичную оплату проезда.

Конференция, организованная швейцарской компанией BPC AG, проходила с 19 по 21 октября.

В мероприятии приняли участие представители муниципалитетов, транспортных ведомств, операторов общественного транспорта, технологических компаний и международные эксперты в сфере городской мобильности.

Среди участников были делегаты из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и стран СНГ.

Бишкек на конференции представили заместитель мэра Рамиз Алиев, а также представители проекта "Тулпар" Бекжан Акматбеков и Каныбек Таалайбек уулу.