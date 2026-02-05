Погода
Депутат Жаныбек Абиров не смог опознать простейшие дорожные знаки

- Бактыгуль Акжолова
Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров оказался в центре внимания после того, как не смог ответить на вопросы журналиста УТРК о значении дорожных знаков. Видео с его ответами стремительно распространилось в социальных сетях, вызвав бурную реакцию пользователей.

Так, знак "Преимущество встречного движения" он назвал "двусторонним движением", "Главную дорогу" перепутал со знаком "Стоп", а знак "Движение запрещено" объяснил фразой "у кого-то дорога главная". Депутат Талайбек Масабиров, который, по его словам, водит автомобиль с 1983 года, также затруднился с правильными ответами. В частности, он не смог опознать знак "Стоянка запрещена".

Имя Абирова и ранее фигурировало в резонансных публикациях. В марте 2023 года в соцсетях появилось видео, на котором он вступает в конфликт с охранником ресторана и применяет к нему физическую силу. Тот случай вызвал широкий общественный резонанс.

Жители Ленинского района Бишкека, интересы которого представлял Абиров, также неоднократно высказывали недовольство его работой. Ранее горожане обращались в редакцию с жалобами на плачевное состояние дорог в жилмассивах, отмечая отсутствие участия депутата в решении проблем района.

"Он вообще существует или нет? Мы за него голосовали, а он даже не пытается защитить наши права. Почему бы ему не проехать по нашим улицам и не посмотреть, как живут люди?" - возмущались тогда жители.


ПДД, Кыргызстан, автомобили, Жогорку Кенеш, Депутат
