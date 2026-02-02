Мясо без посредников и мед в Европу: Торобаев проинспектировал ярмарку

Заместитель председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил фермерскую ярмарку на столичной площади имени Турдакуна Усубалиева. Глава ведомства не просто ознакомился с ассортиментом, но и провел детальный "срез" проблем отечественных производителей.

Обходя торговые ряды, министр уделил внимание каждой отрасли. У пчеловодов Бакыт Торобаев поинтересовался, готовы ли они к новым экспортным горизонтам, напомнив, что теперь Кыргызстан обладает официальным правом продажи меда в страны Евросоюза. В разговоре с фермером из Баткена, доставившим в столицу сухофрукты по доступным ценам, министр обсудил возможности глубокой переработки: что необходимо сельчанам, чтобы производить натуральную пастилу прямо на местах, в отдаленных регионах?

Особый акцент был сделан на стоимости мясной продукции. На ярмарке говядина и баранина реализуются по цене от 600 до 680 сомов за килограмм. В интервью журналистам Бакыт Торобаев подчеркнул, что такие площадки - это мощный инструмент стабилизации внутреннего рынка.

"Подобные ярмарки создают условия для прямой связи "поле–прилавок". Здесь нет посредников, а значит, нет и лишних наценок. Это позволяет нам эффективно сдерживать рост цен", - отметил глава Минсельхоза.

Министр внес ясность и в саму философию мероприятия: "Нужно понимать, что ярмарка - это не рынок и не базар с их стихийным ценообразованием. Здесь покупатель получает товар по цене производителя, в которую заложена лишь себестоимость и логистика. Мы даем фермеру возможность заработать, а горожанину - сэкономить".

Прямо с площади, в режиме видеосвязи, Бакыт Торобаев связался с регионами, проверив, как проходят аналогичные мероприятия по всей стране. По итогам мониторинга руководителям территориальных подразделений были даны жесткие поручения: обеспечить ценовую стабильность, привести площадки в надлежащий вид и создать комфортные условия для населения.

Борьба за доступное мясо не ограничится ярмарками. Министр анонсировал запуск передвижных мясных магазинов и открытие специализированной торговой точки в Нарыне. Кроме того, для развития мясного овцеводства ведомство готовит решения по выделению дополнительных земель под кормовую базу для животноводов.

Системная поддержка отечественного производителя и жесткий контроль цен на социально значимые товары остаются приоритетом Минсельхоза. Как отметил Торобаев, только прямой диалог с фермером и устранение лишних звеньев в торговой цепи обеспечат кыргызстанцев качественными и доступными продуктами.