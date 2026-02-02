Погода
$ 87.50 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Мясо без посредников и мед в Европу: Торобаев проинспектировал ярмарку

349  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил фермерскую ярмарку на столичной площади имени Турдакуна Усубалиева. Глава ведомства не просто ознакомился с ассортиментом, но и провел детальный "срез" проблем отечественных производителей.

Обходя торговые ряды, министр уделил внимание каждой отрасли. У пчеловодов Бакыт Торобаев поинтересовался, готовы ли они к новым экспортным горизонтам, напомнив, что теперь Кыргызстан обладает официальным правом продажи меда в страны Евросоюза. В разговоре с фермером из Баткена, доставившим в столицу сухофрукты по доступным ценам, министр обсудил возможности глубокой переработки: что необходимо сельчанам, чтобы производить натуральную пастилу прямо на местах, в отдаленных регионах?

Особый акцент был сделан на стоимости мясной продукции. На ярмарке говядина и баранина реализуются по цене от 600 до 680 сомов за килограмм. В интервью журналистам Бакыт Торобаев подчеркнул, что такие площадки - это мощный инструмент стабилизации внутреннего рынка.

"Подобные ярмарки создают условия для прямой связи "поле–прилавок". Здесь нет посредников, а значит, нет и лишних наценок. Это позволяет нам эффективно сдерживать рост цен", - отметил глава Минсельхоза.

Министр внес ясность и в саму философию мероприятия: "Нужно понимать, что ярмарка - это не рынок и не базар с их стихийным ценообразованием. Здесь покупатель получает товар по цене производителя, в которую заложена лишь себестоимость и логистика. Мы даем фермеру возможность заработать, а горожанину - сэкономить".

Прямо с площади, в режиме видеосвязи, Бакыт Торобаев связался с регионами, проверив, как проходят аналогичные мероприятия по всей стране. По итогам мониторинга руководителям территориальных подразделений были даны жесткие поручения: обеспечить ценовую стабильность, привести площадки в надлежащий вид и создать комфортные условия для населения.

Борьба за доступное мясо не ограничится ярмарками. Министр анонсировал запуск передвижных мясных магазинов и открытие специализированной торговой точки в Нарыне. Кроме того, для развития мясного овцеводства ведомство готовит решения по выделению дополнительных земель под кормовую базу для животноводов.

Системная поддержка отечественного производителя и жесткий контроль цен на социально значимые товары остаются приоритетом Минсельхоза. Как отметил Торобаев, только прямой диалог с фермером и устранение лишних звеньев в торговой цепи обеспечат кыргызстанцев качественными и доступными продуктами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454942
Теги:
Бакыт Торобаев, ярмарка, мясо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  