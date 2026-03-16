Готов ли Кыргызстан к "великому обнулению" безопасности?

Аналитический клуб Singularis представил на суд читателей VB.KG результаты мозгового штурма по современной повестке. Члены клуба - представители самых разных профессий считают, что "Мир вступил в фазу "великого обнуления" безопасности. На фоне войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, вопрос выживания стран региона, таких как Кыргызстан, переходит из разряда теории в плоскость жесткой практики". Анализ затрагивает различные грани безопасности нашей страны, региона, мира. И пришло время не просто анализа, а шагов для предотвращения самого худшего.

Глобальный контекст сегодня - это хроника коллапса. После гибели Али Хаменеи 28 февраля и начала операции "Эпическая ярость" (март 2026), Иран фактически перестал функционировать как стабильный поставщик энергоресурсов. Цены на нефть в коридоре $100–150 за баррель бьют по импортозависимым странам. Для Кыргызстана это означает возможный рост цен на ГСМ (которые на 90% зависят от внешних поставок) и логистический тупик. На афгано-пакистанском фронте открытая война между Кабулом и Исламабадом (февраль 2026) создала зону нестабильности прямо у границ Центральной Азии. Пакистан, обладающий ядерным арсеналом и армией в 650 000 человек, вынужден отвлекать ресурсы на борьбу с талибами, что подрывает региональные проекты, такие как CASA-1000. Афганистан же, имея опыт 40-летней партизанской войны, превращается в "черную дыру", генерирующую потоки беженцев (уже более 115 000 человек к марту 2026).

Уроки прошлого, такие как индийский блэкаут 2012 года (670 млн человек без света) и пандемия 2020-го, показали главную уязвимость КР - зависимость от импорта продовольствия и медикаментов. В 2020 году закрытие границ привело к дефициту базовых продуктов и параличу системы здравоохранения. Сегодняшняя ситуация в Иране и Афганистане - это не "далекая война", а предвестник энергетического, банковского и продовольственного кризиса в КР. Кыргызстан находится в состоянии перманентного энергодефицита: зимнее потребление превышает генерацию, а уровень воды в Токтогульском водохранилище часто балансирует на "мертвой точке" (ниже 6-7 млрд кубометров). Возникает вопрос к властям: что произойдет, если региональная энергосистема Центральной Азии "упадет" из-за кибератак или диверсий на фоне большой войны? Хватит ли мощностей ГЭС для автономной работы страны, если поставки электроэнергии из Казахстана и Туркменистана прекратятся?

Современная экономика КР завязана на безналичных расчетах и переводах мигрантов, поэтому риск банковского блэкаута крайне велик. Отключение SWIFT или масштабные сбои в работе серверов из-за отсутствия электричества приведут к тому, что карты Visa/Элкарт станут куском пластика. Есть ли у Нацбанка КР "план Б" на случай отключения глобального интернета или массированных атак на банковский сектор? Готова ли страна вернуться к наличному обороту в условиях девальвации сома? Также остро стоит вопрос продовольственного кризиса. Кыргызстан импортирует значительную долю пшеницы, сахара и растительного масла. Война в Иране и Афганистане блокирует южные транспортные коридоры, а если северные границы закроются, запасов продовольствия в госматрезервах хватит лишь на 2-3 месяца.

Анализ событий марта 2026 года показывает, что мир стал непредсказуемым. Выводы для Кыргызстана таковы: энергетике нужна полная автономия - без ввода новых мощностей (малых ГЭС, солнечных станций) любой региональный сбой приведет к гуманитарной катастрофе в городах; нужны АЭС, независящие от климата, воды и внешних условий. Необходима локализация критически важных данных и платежных систем внутри страны. Продовольственная безопасность должна стать приоритетом №1 - самообеспеченность продуктами первой необходимости это вопрос национальной обороны, а не экономики. Кыргызстан пока не готов к "полному блэкауту". Опыт COVID-19 научил нас выживать в изоляции, но масштабная энергетическая и финансовая блокада требует стратегических решений, которые нужно принимать "вчера". Есть над чем подумать. Рассмотрев самые невероятные варианты, пора перестать смотреть на все сквозь призму фразы "Не может быть!".

В фильме "Война миров Z" (2013) есть очень важная концепция "Десятого человека" (или "Правило десятого"), которую главному герою объясняет глава Моссада Юрген Вармбрюнн. После того как Израиль несколько раз в истории оказывался не готов к неожиданным угрозам, спецслужбы внедрили правило для борьбы с "групповым мышлением". Суть правила: если в совете из десяти человек девять приходят к одному и тому же выводу, глядя на одни и те же данные, десятый человек обязан не согласиться. Его долг - исходить из того, что остальные девять ошибаются, и начать подготовку к самому невероятному сценарию. Юрген Вармбрюнн говорил: "Если девять из нас, получив одну и ту же информацию, приходят к одному и тому же выводу, долг десятого - не согласиться. Как бы маловероятно это ни казалось, десятый человек должен начать поиск доказательств того, что остальные девять ошибаются". Большинство не верит, что что-то может случиться, пока это уже не случилось - это просто человеческая натура. Обидно, если в Кыргызстане не окажется того самого десятого. В наше турбулентное время он может оказаться Мессией.