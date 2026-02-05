"Венесуэла и Кыргызстан стали мишенями в глобальной ресурсной игре"

В условиях современной геополитической турбулентности международное право больше не является реальным инструментом сдержек и противовесов. К такому выводу пришли участники круглого стола "Глобальные тренды Центральной Азии: от обеспечения безопасности до добычи критически важных минералов", обсуждая глобальные тренды в Центральной Азии.

Как отметил директор Центра экспертных инициатив, политолог Игорь Шестаков, начало 2026 года для мировой повестки выдалось бурным: "Похищение военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро - это внешнеполитическое ноу-хау от Дональда Трампа. Оно демонстрирует, что международное право осталось только предметом изучения в университетах. Силовое смещение Мадуро в сговоре с элитами дало Вашингтону возможность взять под полный контроль крупнейшие в мире запасы нефти и газа без единого выстрела и миллиардных инвестиций".

По мнению эксперта, судьба китайских ($50 млрд) и российских ($15 млрд) инвестиций в венесуэльскую экономику теперь под вопросом, а рычаги управления ресурсами перешли к США. Эта ситуация крайне актуальна для Центральной Азии, где главными партнерами остаются Москва и Пекин. "Мы уже не раз прогнозировали, что американо-китайское противостояние пройдет через наш регион. США не могут сохранять лидерство, оставаясь зависимыми от Китая по критическому сырью. Поэтому кабмин и Жогорку Кенеш должны принимать нормы, гарантирующие прямые выгоды нашей республике, а не Вашингтону", - подчеркнул Шестаков.

Системный аналитик Мурат Мусабаев поддержал мысль о том, что современные тренды необходимо рассматривать в контексте глобального передела собственности. "Я вижу, что США превращаются в "Соединенные Штаты мира". На фоне ожидаемого обвала фондового рынка в 2029 году инвестиционные фонды судорожно пытаются превратить свои виртуальные активы в твердые: золото, землю и месторождения. Инициатива всегда исходит с той стороны: они четко знают, что им у нас нужно, и выламывают нам руки, навязывая свои условия", - пояснил спикер.

По словам Мусабаева, сценарий с Венесуэлой, Гренландией и Украиной - это части одного плана по захвату реальных ресурсов транснациональными фондами. "Очень скоро эта льдина разрушится, и когда будут создаваться макроэкономические зоны, мы должны четко понимать, с кем остаться. Выходом для нас точно является не Вашингтон и не Лондон", - резюмировал аналитик.

Вопрос ресурсного суверенитета подняла и руководитель ОО "Таза Табигат" Анара Дауталиева. Она напомнила, что, согласно законодательству, недра принадлежат народу: "Лозунгом нашей страны должно стать сохранение ресурсов для будущих поколений. Через несколько десятилетий появятся более безопасные технологии. Мы не можем полностью закрыть горную добычу, но наши ресурсы должны приносить выгоду народу, а не обслуживать интересы зарубежных инвесторов".

В качестве негативного примера она привела "Кумтор", где иностранная компания годами игнорировала экологические нормы и не платила роялти. "Роялти в переводе - это "дань королю". Парадокс в том, что обычное население платит этот налог даже за питьевую воду, а компания Centerra, извлекавшая колоссальную прибыль, не платила ни тыйына", - возмутилась Дауталиева.

Исполнительный директор Кыргызского общества экспертов недр Аркадий Рогальский подтвердил, что информация о доходах отрасли сегодня становится более открытой, однако государству нужно быть прозрачнее в вопросах траты денег фондами развития регионов. Ключевой задачей он назвал управление отходами производства. "Большое количество ресурсов сосредоточено не в первичных месторождениях, а в хвостохранилищах. У нас есть 123 опасных объекта на балансе МЧС и еще около 400 несистематизированных отвалов. Если мы говорим о критически важных материалах, начинать работу нужно именно с инвентаризации и переработки хвостов", - уверен Рогальский.

Директор Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ Алмаз Насыров добавил, что новая ресурсная гонка трансформирует Центральную Азию из периферии в ключевого игрока на глобальной карте. "Сегодня это вопрос не просто экономики, а геоэкономики. Энергетический переход к "зеленой" модели резко повысил спрос на наши минералы. Однако для малых стран, таких как Кыргызстан, существуют объективные ограничения в технологиях. Нам требуется разработка качественной инвестиционной модели, чтобы не повторилась ситуация, когда проект с самого начала не работал в интересах страны. Наличие ресурсов - это хорошо, но важно понять, насколько мы готовы стать частью глобальной цепочки и какие бенефиты сможем извлечь", - заключил Насыров.

Мероприятие было организовано ЦЭИ "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.