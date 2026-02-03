"Тоттенхэм" совершил чудо в матче с "Манчестер Сити"

Футбольный мир потрясен невероятным камбэком лондонского "Тоттенхэма", который сумел вырвать ничью 2:2 в противостоянии с "Манчестер Сити". Героем встречи стал Доминик Соланке, чей фантастический гол ударом "скорпиона" не только привел в восторг трибуны, но и нанес тяжелейший удар по амбициям "горожан" в борьбе за чемпионство. Этот результат стал настоящим подарком для "Арсенала", который теперь оторвался от преследователей на шесть очков за 14 туров до конца сезона.

Первая половина встречи не предвещала сенсации: подопечные Пепа Гвардиолы тотально доминировали на поле и ушли на перерыв с комфортным преимуществом 2:0. Однако после паузы "Тоттенхэм" преобразился. Соланке сначала организовал первый гол своей команды, а затем сотворил настоящий шедевр, поразив ворота акробатическим ударом. "Манчестер Сити" вновь продемонстрировал необъяснимую уязвимость в обороне, уже третий матч подряд допуская провалы во вторых таймах.

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк после финального свистка не скрывал гордости за своих подопечных, отметив их стойкость и стальной характер. По его словам, это очко имеет колоссальное значение, так как добыто в борьбе против сильнейшей команды Премьер-лиги последних восьми лет. Для "Манчестер Сити" же эта осечка может стать роковой в гонке за титул, учитывая набравший ход "Арсенал".