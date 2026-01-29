Лжесотрудник ГКНБ обманул бишкекчанина на 17 тысяч долларов

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, выдававший себя за сотрудника ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 19 декабря 2025 года в милицию гражданин, который рассказал, что неизвестный через WhatsApp представился сотрудником ГКНБ и пообещал содействие в освобождении человека из СИЗО. Войдя в доверие, злоумышленник получил от него 17 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе оперативных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый гражданин 1988 года рождения, находившийся в международном розыске с 2022 года. Он водворён в ИВС.

Сейчас милиция проверяет его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Следственные действия продолжаются.

ГУВД Бишкека призывает граждан не доверять лицам, представляющимся сотрудниками госорганов и требующим деньги по телефону или через мессенджеры, и обращаться по телефонам 102, +996 990 561 333, +996 557 933 277, +996 551 102 774.