Что в имени твоем, Бишкек?

Открытие памятника одному из основателей нашей столицы - Бишкеку Баатыру - намечалось на 31 августа. Посреди роскошного цветника у Дома дружбы, на углу проспектов Чуй и Эркиндик, подготовили бетонные основания конструкций монумента и... отложили открытие на неопределенный срок.Отложили, похоже, как минимум до проведения парламентских выборов 4 октября: не до памятников сейчас. Однако источники в мэрии не исключают, что команда на открытие монумента "может поступить в любой момент".Как бы то ни было, завкафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока БГУ имени Карасаева профессор Доолотбек САПАРАЛИЕВ подготовил специально к открытию памятника необычное исследование. Со своим острополемическим исследованием "Бишкек - сакральное название горы!" профессор эксклюзивно ознакомил "ВБ".

Сакральней гор могут быть только горы

Сапаралиев доказывает: неправда, что город назван в честь Бишкека Баатыра! По мнению профессора, все как раз почти наоборот. И Бишкек Баатыр, и наша столица получили свои имена в честь священной горы на нынешней южной окраине мегаполиса.

Сапаралиевские исследования подтверждают: еще до середины XIX века известны документы, в которых поселение на месте нынешней столицы называется "Бишкек" ("Пишкек").

По мнению Сапаралиева, никакая мутовка для кумыса "бышкек" здесь не при делах, оно просто созвучно. А слово "бишкек" исходно имеет значение "священная гора".

- Возникновение поселения именно рядом со священной горой соответствует древним традициям на всех континентах. Везде и всюду горы с благоприятными условиями для проживания людей считались источником зарождения человеческого рода. Поэтому такие места считались священными. Поселение возле них под покровительством святых предков как бы обеспечивало потомкам благоденствие, - рассказал "ВБ" профессор Сапаралиев.

Он всячески старается обосновать происхождение название города именно от названия священной горы у юго–западной окраины нынешней столицы, а вовсе не от антропонима, то есть имени человека.

Документы правду говорят

29 апреля 1878 года из–за очередного наводнения в Токмаке центр одноименного Токмакского уезда Семиреченской области Российской империи был переведен в селение Пишпек. Понятно, что усилился интерес: в чем смысл названия нового уездного городка?

Ладно, "токмок" - "колотушка". А "пишпек"?

На то, что это слегка искаженное слово "пишкек" или "бишкек", указывал еще в 1876 году побывавший в Пишпеке выдающийся востоковед Николай Пантусов.

Это подтверждается и данными архивных документов, обнаруженных профессором Сапаралиевым. Так, в частности, в рапорте есаула Абакумова начальнику сибирских киргизов генерал–майору Вишневскому от 12 ноября 1847 года сообщается: о "манапе Джангараче, кочующем ближе всех к ташкентскому кургану (укреплению) БИШКЕКУ"!

А в документе, составленном русскими военными 20 сентября 1860 года, речь идет о "крепости Пишкек". Через два "к".

- Русские военные люди еще в середине XIX века довольно точно воспроизводили название этой местности (топонима) -"Бишкек" и "Пишкек", - пишет Сапаралиев. А как называется поселение у здешней кокандской крепости в обнаруженных Сапаралиевым письмах, написанных в 1861–1863 годах арабской графикой на имя начальника Алатавского округа Герасима Колпаковского кыргызскими родоправителями Качибеком Шералиным, Алыбаем Солтанкуловым, Балбаем Эшкожоевым и Байтиком Канаевым? Они пишут так: Бишкак, Пишкек и Фишкак.

И в документах 1827–1828 годов на китайском языке Сапаралиев разыскал интересные формы упоминания крепости и поселения на месте нашей столицы. В переписке цинского императора Миньнин с казахским султаном Аблаем пять раз упоминается топоним в транскрипции "Писыгэкэ". Здесь возводилась крепость, находящаяся "на землях бурутов" (то есть на землях кыргызов). Казахстанский переводчик синолог–китаевед Хафизова дает в скобках прочтение - "Пишкек". Аналогично этот же топоним в той же транскрипции из китайских источников обнародовал кыргызстанский синолог Мадеюев.

И автор кокандского тюркоязычного сочинения "Тарих–и Шахрухи", написанного в 70–х годах XIX века, мулла Нийяз Хоканди, название этого топонима передает в форме "Пишкек".

Короче говоря, Сапаралиев из всех этих документов делает вывод: название местности на кыргызском языке с начала XIX века и до его середины было "Бишкек".

Бес мутовок

По мнению Сапаралиева, депутаты Жогорку Кенеша - "легендарного парламента" - 5 февраля 1991 года вполне правильно поступили при восстановлении первоначального названия поселения Бишкек у подножья одной из сакральных гор Ала–Тоо.

Однако дальше у профессора Сапаралиева начинаются серьезные сомнения.

- Надо осознать, что 5 февраля 1991–го произошло переименование столицы Кыргызстана, а не возвращение к старинному наименованию - Пишпеку, - настаивает Сапаралиев.

По его убеждению, исследователи, пытавшиеся разобраться в значении и происхождении названия нашей столицы, подменяют два различных понятия. Топоним (название местности) Бишкек–Пишкек путают с антропонимом (именем человека) Бишбек–Пишпек. Ведь переход звонкой согласной "б" в глухое "п" - вполне закономерное явление, ассимиляция, в говорах тюркоязычных народов.

Сапаралиев нашел себе ученого–союзника, который ровно тысячу лет назад писал на аналогичные темы. И сегодня актуальны мысль, озвученная еще в XI веке великим ученым–энциклопедистом Абу Райханом Бируни: "Названия изменяются быстро, когда какой–либо местностью овладевают иноплеменники с чужим языком. Их органы речи часто коверкают названия, и в таком виде они переносят их в свой язык, как это в обычае греков. Они берут первоначальное значение, но названия претерпевают изменения".

Oбъяснения местных знатоков старины, связывающих топоним "Бишкек" с названием хозяйственного бытового предмета кочевников - бышкеком, - были отвергнуты еще в 1970–м кыргызским писателем и исследователем литературы, кандидатом филологических наук Шаршенбеком Уметалиевым как беспочвенные. Ныне уметалиевское мнение у серьезных ученых общепризнанно.

Президент Географического общества Кыргызстана Садыбакас Умурзаков (1921–2002) высказал предположение о том, что название "Пишпек" - ирано–согдийского происхождения. Смысл его: просто земля у подножия горы.

- Если принять это за истину, то мест у подножия гор с таким названием в пределах Кыргызстана должно было быть немало. Но, кроме как здесь, таких мест в КР нет, - настаивает Сапаралиев.

Гипотеза профессора Сапаралиева

- Мне представляется, что основу топонима "Бишкек" составляет древнетюркское (можно сказать, и древнекыргызское) или искаженно воспринятое персидское словосочетание "пишкух". Оно могло быть комбинацией из следующих слов. "Пиш" - в переводе с персидского на русский язык означает "передняя часть". "Пиш" - древнетюркское "правитель", "князь". "Пишани" - персидское слово в первом варианте - "лоб", а во втором - "счастье".

Интересно, что известный тюрколог Василий Радлов это же слово с пометкой "кара–киргизское" в форме "бешене" перевел как "прекрасный". Составитель же современного кыргызско–русского словаря Константин Юдахин его обозначил как "чело", "лицо", а следующее за ним производное слово "бешенелїї" - "счастливый, приносящий счастье".

Есть и персидское слово "кух" - "гора". Оно отразилось в кыргызском слове - "кекей", означающем "задирать голову", "важничать".

В общем, по мнению профессора Сапаралиева, персидское словосочетание "пишкух" вошло в кыргызский язык как "пишкек" или "бишкек" и означает:

передняя часть горы,

священная гора,

гора правителя.

Сапаралиев уверен, что эта священная гора расположена у южной окраины нынешнего города Бишкека. Гора с конца XIX веека известна как "Байтиктин бозб°лт°гї", в честь Байтика Канаева - правителя местного кыргызского племени солто (годы жизни 1823–1886).

Кстати, этот топоним состоит из двух ойратских или калмакских слов: "боз" - "серый", "болдг" - "холм".

А в кыргызском языке слово "боз" имеет еще и второе, сакральное, значение: священности. Такое обстоятельство еще раз подчеркивает необычайность этой "Байтиковской горы".

- Ведь она как бы выступает вперед от основной массы высоких гор. Обладает какой–то притягательной силой! - восклицает профессор Сапаралиев.

К его словам надо добавить, что именно в честь этой священной "Байтиковской горы" Пишпек–Фрунзе в 1920–х нередко в русском и кыргызском просторечии называли Бозболток или Паспельдек. Под именем Паспельдека наш город много раз фигурирует на страницах опубликованной в 1929–м Госиздатом в Москве повести Владимира Лебедева "Мамбет и Кыдырбай".

Еще Сапаралиев нашел, что в середине XIX века с восточной стороны этой горы располагалось селение Пиш–Тюбе. Явно позднекыргызский вариант слов "священная гора". Ныне это село Таш–Тюбе (Воронцовка).

Еще далее, на восток от горы, стоит село Беш–Кунгей. Вероятно, это деформированное словосочетание "беш" - "пиш" - "священный", "кїн" - "кух" - "кек" - "гора", "гей" - "кїй" - "айыл" - "село". В целом же будет - "айыл у священной горы".

А китайский путешественник VII века Сюаньцзан побывал на территории Кыргызстана и повествует, что "местность Тысячи Ключей (Цзяньцюань) - 200 ли (около 100 километров) в окружности, с южной стороны снежные горы, а с трех других - равнина. Речки орошают землю... Тюркский каган каждое лето прибывает сюда, чтобы укрыться от жары".

Российский китаист Людмила Боровкова считает, что это место находится чуть южнее столицы Кыргызстана, в Байтиковском межгрядовом понижении, то есть у священной горы Байтиктин бозболтогу.

Пешком в историю

Любопытно, что на трассе из Бишкека в южном направлении в сторону Ала–Арчинского ущелья, с левой стороны шоссе у восточного подножья горы Байтиктин бозболтогу, не так давно была табличка "Мазар Миў–Булак" - "Святое место Тысячи ключей".

Профессор Сапаралиев вдоль и поперек обошел всю священную гору и ее окрестности.

Удивительные находки не заставили себя ждать. На вершине горы местный знаток аксакал Чоюнбек Чиналиев показал профессору 100–метровую цепочку камней, в том числе необычных белопятнистых. Явное священное место - поклонения предкам.

Специальная научно–разведывательная экспедиция во главе с заведующим отделом археологии Института истории, археологии и этнологии НАН КР Кадичой Ташбаевой тоже пришла к выводу: гора Байтиктин бозболтогу вполне могла иметь в древности сакральное значение.

Сапаралиев не сомневается, что здесь проводили жертвоприношения, церемонии назначения на высокие должности с принятием присяги, обряды бракосочетания. Поэтому гору считали священным местом, приносящим счастье.

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- Знаменитого Бишбека (Бишкека) Баатыра, который жил в конце XVIII - начале XIX веков, изначально звали Пишбеком, именно в честь священной горы. Антропоним Бишбек состоит из характерного для большинства кыргызских имен из двух частей. Пиш - означает счастливый, впереди идущий, бек - владетель или князь. В целом означает "счастливый владетель". Наречение ребенка, рожденного вблизи счастливой горы, таким именем - вполне логичное и обыденное явление у кыргызов (например, Алайбек, Джумгалбек, Нарынбек, Таласбек), - подчеркивает профессор.