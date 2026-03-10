В Кыргызстане планируют построить завод по переработке отходов

В Кыргызстане планируют построить предприятие по переработке твёрдых бытовых отходов с использованием итальянских технологий. По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и итальянской компанией TRITOR. Предварительный объём инвестиций оценивается в 10–12 млн евро.

По данным ведомства, расширенная встреча прошла с участием представителей государственных структур и руководителей органов местного самоуправления городов Бишкек, Ош, Каракол, Токмок и Кара-Балта.

В рамках визита итальянской делегации были представлены полигоны твёрдых бытовых отходов в Токмоке и Кара-Балте как возможные площадки для реализации проекта. Итальянская сторона выразила заинтересованность в долгосрочной аренде земельного участка сроком до 30 лет на взаимовыгодных условиях.

Кроме того, стороны обсудили возможность поставки оборудования для переработки медицинских отходов для одного из медицинских учреждений Чуйской области. Ориентировочная стоимость оборудования составляет около 700 тыс. долларов. Компания также готова рассмотреть специальные условия поставки, учитывая социальную значимость проекта.

В настоящее время стороны продолжают консультации по подготовке инвестиционного соглашения.

Также Национальное агентство провело ряд встреч с представителями итальянского бизнеса. В частности, состоялись переговоры с компанией Valli Estensi, специализирующейся на производстве томатной продукции. Итальянской стороне представили инвестиционный потенциал Кыргызстана, включая возможности агропромышленного сектора.

Отдельная рабочая встреча прошла с представителями компании Unimpresa. Стороны обсудили возможные направления взаимодействия и форматы делового партнёрства.

Кроме того, состоялись переговоры с участием заместителя посла Италии в Казахстане, директора офиса Агентства по продвижению и интернационализации итальянских компаний за рубежом и представителей консульского отдела Посольства Италии. Итальянская сторона отметила, что Кыргызстан входит в число 15 приоритетных стран для Италии, и выразила заинтересованность в углублении экономического сотрудничества.

Также обсуждалась инициатива проведения бизнес-форума в формате Центральная Азия - Италия. Кыргызская сторона подтвердила готовность содействовать подготовке и проведению мероприятия.

Для расширения взаимодействия Национальное агентство инициировало обращения о содействии в установлении контактов с профильными институтами развития Италии, включая Агентство по торговле и инвестициям Италии и ассоциацию FederUnacoma, а также предложило провести тематические онлайн-переговоры с заинтересованными компаниями.