В Араване открыли логистический центр мощностью 600 тонн продукции

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в ходе рабочей поездки в Ошскую область посетил логистический центр в селе Ачы Араванского района. Объект, построенный компанией "Азиз-Ата", специализируется на хранении сельскохозяйственной продукции.

Логистический центр возведен на муниципальном участке площадью 2,42 гектара. Общая сметная стоимость проекта составила 21 млн сомов. Складские помещения центра рассчитаны на хранение 600 тонн продукции, что позволяет местным фермерам складировать урожай и обеспечивать стабильные поставки на рынок в течение длительного времени без потери качества товаров.

На данный момент в холодильных камерах центра хранятся абрикосы и морковь, выращенные аграриями района. Помимо обеспечения внутреннего рынка, предприятие активно развивает экспортное направление: уже заключены договоры о сотрудничестве с партнерами из Турции и других зарубежных стран.


