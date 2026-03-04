КПЛ-2026: "Алга" вырывает победу, а "Барс" набирает первые очки

В очередном туре Высшей лиги Кыргызстана состоялись матчи, исход которых решился на последних минутах встреч.

В Канте на стадионе "Спорт-Сити" столичная "Алга" встретилась с "Талантом". Матч проходил в равной и бескомпромиссной борьбе. К 89-й минуте на табло сохранялся ничейный счет 1:1, однако в самой концовке игры Кими Мерк сумел забить решающий гол. Итоговая победа "Алги" со счетом 2:1 позволила команде укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Параллельно в Бишкеке на поле "Бишкек-Сити" завершилась встреча между местным клубом и командой "Барс". Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Этот результат стал сенсацией тура: "Барс" одержал первую победу в сезоне и набрал важные очки, что должно придать коллективу уверенности в следующих матчах чемпионата.

Прошедшие игры вновь подтвердили высокую конкуренцию в текущем розыгрыше Высшей лиги, где концентрация на последних минутах становится решающим фактором в борьбе за результат.