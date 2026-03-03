Ирану поможет победить его самый лучший союзник

Тяжелое положение Ирана на фоне конфликта с США и Израилем заставляет задаться вопросом о будущем этого древнего государства. Однако, как пишет "РИА Новости", у Тегерана остаются серьезные козыри в противостоянии с агрессорами. Некоторые из них Иран приоткрыл еще летом 2025-го, другие достает только сейчас.

Ответные удары Тегерана по Израилю постепенно истощают и делают бессмысленным пресловутый "Железный купол" - местную систему ПРО. Именно после того, как ущерб для израильтян стал неприемлемым, они быстренько свернули свою агрессию против Ирана в прошлом году.

Новым козырем иранцев стало объявление о закрытии Ормузского пролива. Вчера прошло заявление о его открытии "до дальнейшего уведомления", однако выглядит это как типичный "туман войны". Дело в том, что американские корабли остались для Ирана законной военной целью, и находиться рядом с ними - это оказаться в зоне конкретных боевых действий.

Поэтому суда с нефтью, скопившиеся в Персидском заливе, встали на якорь и совершенно не спешат соваться в узкое горлышко Ормузского пролива. Один танкер попытался там пройти, был обстрелян и затонул. Больше желающих не нашлось.

Стоимость страховок фрахта уже взлетела, так что на неделе нас ждет стремительный рост цен на нефть. Это огромный политический риск для вашингтонской администрации. Война против Ирана и так не пользуется популярностью в США, а когда американские избиратели увидят, что бензин подорожал в два раза, они не станут голосовать за республиканцев - авторов этой агрессии. Потеря конгресса грозит Трампу импичментом, а его людям - судебными исками.

Атака на Иран стала для США чрезвычайно дорогостоящим предприятием, причем затраты растут каждый день. На театр военных действий пригнали почти треть всего Военно-морского флота США, включая два авианосных соединения. Ракеты тоже недешевые, и число их ограниченно. То есть расходы составляют десятки и даже сотни миллионов долларов в день.

Все это с неизбежностью отразится на рынке американских акций. Чтобы минимизировать ущерб, Вашингтон начал атаку в субботу, но каждый новый день боевых действий будет наносить все больший ущерб американской экономике, которая и так переживает непростые времена.

На наземную операцию в Иране у США нет ни сил, ни возможностей. Им некем оккупировать огромную - 93-миллионную - страну. Расчет лишь на то, что бомбежки вызовут там хаос, а под это дело удастся пропихнуть во власть свою марионетку.

Однако Реза Пехлеви, сын свергнутого шаха, дружно ненавидим большинством иранцев, всю жизнь прожил в США и вообще не понимает, с какой стороны подойти к сложной махине иранского госуправления. Просто не верится, что этот избалованный мажор сумеет рулить огромной страной.

Расчет на то, что жестокие бомбежки с массовыми убийствами мирных жителей перепугают иранцев и сломят их единство, уже не оправдался. Желающих можно отослать к видеокадрам из Тегерана - на стихийный митинг вышли десятки тысяч людей, они оплакивают своих мучеников и клянутся продолжать их дело.

В общем, с каждым днем положение американцев в регионе все хуже. Ирану нужно просто продолжать делать то, что он делает: огрызаться в военном плане, получать дипломатическую поддержку, стойко терпеть военные бедствия, сохранять сплоченность, вовсю пользоваться своим географическим преимуществом.

Да, это не самая эффектная, зато самая эффективная стратегия. Терпеливо сидеть в обороне, минимизируя жертвы среди своих, - это скучно и не киногенично. У этой стратегии один плюс: она работает. Лучший союзник Ирана сегодня - это время.

Триггером к бегству американцев из региона может стать все что угодно. У них закончатся ракеты, станет неудобной цена на нефть или прилетит по одному из авианосцев невесть откуда взявшийся беспилотник. И тогда они помчатся прочь быстрее лани, а вслед за ними притихнет и израильская военщина. Естественно, их СМИ воспоют это как небывалую победу, но мы же все помним, к чему привела такая же "победа" летом прошлого года. Спойлер: ни к чему.

Время вообще играет против американской администрации, именно этим и вызваны ее судорожные метания по всему миру. Это стоит помнить и нашим всепропальщикам - зачастую умение терпеть и выжидать приводит к победе надежнее, чем обреченные на поражение атаки.