Предпринимательница создает для фермеров ценный ресурс из шерсти

- Светлана Лаптева
С 2025 года индивидуальный предприниматель Кундуз успешно развивает проект по переработке овечьей шерсти в экологически чистые удобрения. С производственным процессом ознакомились представители Департамента переработки и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Данный вид биоудобрений существенно повышает плодородие почвы, помогает удерживать влагу и стимулирует активный рост растений. Продукция стала особенно востребованной среди фермерских хозяйств, которые делают ставку на чистое органическое земледелие.

В 2026 году востребованность удобрений достигла нового уровня: количество заказов резко возросло, что вынудило предпринимателя начать работу над расширением производственных мощностей. Эта инициатива не только решает проблему утилизации отходов животноводства, но и активно продвигает принципы устойчивого и экологичного сельского хозяйства в республике.


