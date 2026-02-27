Погода
Агробизнес предлагает президенту экстренный план по спасению мясного рынка

- Светлана Лаптева
На фоне прогнозов о возможном резком росте мировых цен на мясо в Кыргызстан предложили запустить экстренную программу по стабилизации внутреннего рынка. С инициативой выступил агропредприниматель Бакытбек Мамытканов совместно с Агрохолдингом КР.

По его словам, если не принять оперативных мер уже сейчас, подорожание на мировых рынках может привести к росту цен внутри страны и усилению инфляционного давления.

2 миллиарда сомов на откорм скота

Суть инициативы - срочное выделение 2 млрд сомов на специальный проект по откорму крупного рогатого скота (КРС). Закуп быков планируется начать немедленно, а откорм организовать на существующих площадках в Чуйская область.

Как утверждает Мамытканов, помещения и инфраструктура уже готовы. Даже в случае задержки финансирования предприниматели заявляют о готовности начать работу сразу после принятия государственного решения.

- Помещения для откорма у нас есть. Мы готовы закупить быков и запустить интенсивную программу откорма. Через два месяца получим необходимый привес и сможем вывести мясо на рынок, - заявил он.

11 точек реализации в столице

Проект предусматривает продажу мяса по социальным ценам через 11 специализированных точек в Бишкек. По словам инициаторов, стоимость продукции может быть ниже текущих рыночных показателей за счет прямых поставок без посредников и торговых наценок.

Предприниматель подчеркивает, что речь идет именно о механизме сдерживания цен, а не о разовой акции.

- Если сейчас не принять меры по снижению цен на мясо, это может привести к ускорению инфляции. Я предлагаю президенту антикризисный проект, который можно реализовать немедленно, - отметил Мамытканов.

Экономический расчет

По расчетам инициаторов, инвестиции в размере 2 млрд сомов позволят оперативно сформировать товарный объем мяса и увеличить предложение на внутреннем рынке. При интенсивном откорме цикл составляет около 8–9 недель, что дает возможность быстро повлиять на ценовую ситуацию.

Экономический эффект предполагается в нескольких направлениях:

  1. увеличение предложения мяса на внутреннем рынке;
  2. снижение ценового давления в розничном сегменте;
  3. сдерживание продовольственной инфляции;
  4. поддержка отечественных животноводов через гарантированный сбыт.

По мнению инициаторов проекта, в условиях нестабильной мировой конъюнктуры необходимо действовать на опережение, а не реагировать на уже случившийся скачок цен.

Нужна политическая поддержка

Ключевым условием запуска программы предприниматель называет принятие специального постановления о стабилизации цен на мясо на уровне президента и правительства.

По его словам, идея проекта продвигается с 2021 года, однако до настоящего времени не была рассмотрена на официальном уровне.

Окончательное решение теперь зависит от позиции руководства страны. Между тем авторы инициативы настаивают: запускать программу необходимо немедленно, учитывая ситуацию на мировом продовольственном рынке.

Проект может стать пилотным и тиражируемым в масштабах Кыргызстана, а еще началом серьезного разговора о реформировании отрасли животноводства в нашей стране.


мясо, Кыргызстан
