Агробизнес предлагает президенту экстренный план по спасению мясного рынка

На фоне прогнозов о возможном резком росте мировых цен на мясо в Кыргызстан предложили запустить экстренную программу по стабилизации внутреннего рынка. С инициативой выступил агропредприниматель Бакытбек Мамытканов совместно с Агрохолдингом КР.
По его словам, если не принять оперативных мер уже сейчас, подорожание на мировых рынках может привести к росту цен внутри страны и усилению инфляционного давления.
2 миллиарда сомов на откорм скота
Суть инициативы - срочное выделение 2 млрд сомов на специальный проект по откорму крупного рогатого скота (КРС). Закуп быков планируется начать немедленно, а откорм организовать на существующих площадках в Чуйская область.
Как утверждает Мамытканов, помещения и инфраструктура уже готовы. Даже в случае задержки финансирования предприниматели заявляют о готовности начать работу сразу после принятия государственного решения.
- Помещения для откорма у нас есть. Мы готовы закупить быков и запустить интенсивную программу откорма. Через два месяца получим необходимый привес и сможем вывести мясо на рынок, - заявил он.
11 точек реализации в столице
Проект предусматривает продажу мяса по социальным ценам через 11 специализированных точек в Бишкек. По словам инициаторов, стоимость продукции может быть ниже текущих рыночных показателей за счет прямых поставок без посредников и торговых наценок.
Предприниматель подчеркивает, что речь идет именно о механизме сдерживания цен, а не о разовой акции.
- Если сейчас не принять меры по снижению цен на мясо, это может привести к ускорению инфляции. Я предлагаю президенту антикризисный проект, который можно реализовать немедленно, - отметил Мамытканов.
Экономический расчет
По расчетам инициаторов, инвестиции в размере 2 млрд сомов позволят оперативно сформировать товарный объем мяса и увеличить предложение на внутреннем рынке. При интенсивном откорме цикл составляет около 8–9 недель, что дает возможность быстро повлиять на ценовую ситуацию.
Экономический эффект предполагается в нескольких направлениях:
По мнению инициаторов проекта, в условиях нестабильной мировой конъюнктуры необходимо действовать на опережение, а не реагировать на уже случившийся скачок цен.
Нужна политическая поддержка
Ключевым условием запуска программы предприниматель называет принятие специального постановления о стабилизации цен на мясо на уровне президента и правительства.
По его словам, идея проекта продвигается с 2021 года, однако до настоящего времени не была рассмотрена на официальном уровне.
Окончательное решение теперь зависит от позиции руководства страны. Между тем авторы инициативы настаивают: запускать программу необходимо немедленно, учитывая ситуацию на мировом продовольственном рынке.
Проект может стать пилотным и тиражируемым в масштабах Кыргызстана, а еще началом серьезного разговора о реформировании отрасли животноводства в нашей стране.