"Интер" покидает Лигу чемпионов после поражения от норвежского "Будё-Глимт"

В стыковых матчах Лиги чемпионов УЕФА определились очередные участники 1/8 финала. Главной сенсацией вечера стал вылет миланского "Интера", который уступил норвежскому "Будё-Глимт" со счётом 1:2 и проиграл противостояние по сумме двух встреч.

Норвежский клуб впервые в своей истории пробился в стадию 1/8 финала самого престижного еврокубка. Победный мяч забил Йенс Петтер Хауге, воспользовавшийся грубой ошибкой в обороне итальянцев.

Уверенно прошел дальше мадридский "Атлетико", разгромивший "Брюгге" со счетом 4:1. Хет-триком отметился Александр Сёрлот, ещё один гол на счету Джонни Кардозо.

Английский "Ньюкасл Юнайтед" не испытал проблем в противостоянии с "Карабахом". Выиграв ответную встречу со счётом 3:2, "сороки" завершили дуэль с общим счётом 9:3 в свою пользу.

Также в следующий раунд вышел "Байер" (Леверкузен). Сыграв вничью с "Олимпиакосом" (0:0), немецкий клуб обеспечил себе место в 1/8 финала благодаря заделу, созданному в первой игре.

Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится в ближайшие дни.