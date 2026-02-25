Погода
Власти Алматы утвердили запуск первой линии ЛРТ на 2027 год

- Светлана Лаптева
Власти Алматы завершили разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) первой линии легкорельсового транспорта (ЛРТ). Ожидается, что строительство масштабного объекта начнется в 2027 году и завершится к 2029 году. Проект, который обсуждали более 20 лет, наконец получил конкретные очертания: двухпутная трасса протяженностью 18,3 км соединит отдаленные микрорайоны Алатауского района с центральной частью города и железнодорожным вокзалом "Алматы-2".

Согласно утвержденному маршруту, линия пройдет по улицам Бауыржана Момышулы и Толе би, а конечном пунктом станет транспортно-пересадочный узел "Райымбек батыр". На протяжении пути планируется обустроить 34 остановочные платформы. Рельсы проложат преимущественно по центральной части дорог, что потребует масштабной модернизации инженерных сетей и перепрофилирования проезжей части.

История строительства ЛРТ в Алматы длится десятилетиями. Проект был близок к реализации в 2019 году, но позже был заморожен из-за высокой стоимости. В марте прошлого года акимат инициировал разработку нового ТЭО, и теперь документация готовится к передаче на государственную экспертизу. В перспективе новая ветка ЛРТ должна стать частью единого транспортного каркаса мегаполиса, объединив в одну сеть метрополитен, автобусные линии и пригородные маршруты.


Казахстан
