Как водителей в КР будут тестировать на знание ПДД прямо на дорогах

Заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов представил в Жогорку Кенеше проект поправок в Кодекс о правонарушениях, регламентирующих новую процедуру проверки водителей. Согласно изменениям, нарушителей правил дорожного движения обяжут подтверждать свои знания на месте остановки с помощью автоматизированной системы.

Тестирование будет проводиться через специальные служебные планшеты. Программа в автоматическом режиме предложит водителю ответить на шесть вопросов. Экзамен будет считаться успешно пройденным, если проверяемый даст как минимум четыре правильных ответа. Для обеспечения прозрачности и исключения коррупционных рисков весь процесс будет сопровождаться записью звука на планшет и видеофиксацией через боди-камеры сотрудников милиции.

Данная мера затронет не всех, а только тех, кто совершил грубые нарушения ПДД. В список включены превышение скорости более чем на 40–60 км/ч, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, автохулиганство, управление авто без госномеров или с серьезными техническими неисправностями. Также подтверждать знания придется после ДТП с материальным ущербом или вредом здоровью, а также в случае игнорирования требования инспектора об остановке.

Если водитель не справится с тестом на месте, его водительское удостоверение будет временно изъято, а самого его направят на обязательную пересдачу экзамена. В случае уклонения от этой процедуры в течение 60 дней действие водительских прав будет временно прекращено. Внедрение такой системы контроля инициировано по поручению президента Садыра Жапарова для повышения квалификации участников дорожного движения и снижения аварийности.