Глава Минздрава Каныбек Досмамбетов ушел в отставку

Алина Мамаева
Каныбек Досмамбетов освобожден от занимаемой должности министра здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

До своего назначения на пост главы Минздрава Досмамбетов руководил управлением ГКНБ по Джалал-Абадской области. Его увольнение произошло на фоне резонанса в социальных сетях. Накануне была обнародована аудиозапись разговора племянника Бакыта Торобаева со своим дядей. В ходе беседы мужчина эмоционально рассказывал о потере асфальтобетонного завода, утверждая, что к "отъему" бизнеса причастен также и Каныбек Досмамбетов, который на тот момент возглавлял областное управление госкомитета нацбезопасности.


