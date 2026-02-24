Глава Минздрава Каныбек Досмамбетов ушел в отставку

Каныбек Досмамбетов освобожден от занимаемой должности министра здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

До своего назначения на пост главы Минздрава Досмамбетов руководил управлением ГКНБ по Джалал-Абадской области. Его увольнение произошло на фоне резонанса в социальных сетях. Накануне была обнародована аудиозапись разговора племянника Бакыта Торобаева со своим дядей. В ходе беседы мужчина эмоционально рассказывал о потере асфальтобетонного завода, утверждая, что к "отъему" бизнеса причастен также и Каныбек Досмамбетов, который на тот момент возглавлял областное управление госкомитета нацбезопасности.