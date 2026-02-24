Время героев прошло. Сегодня Олимпийские игры делают звезд не из тех, кто быстрее, выше, сильнее, а из тех, кто громче и скандальнее. Эпоха, когда мир замирал у экранов, наблюдая за рекордами, уходит в прошлое. В Милане и Кортина-д"Ампеццо мы стали свидетелями печального, но показательного тренда: главным ньюсмейкером Игр стал даже не тот, кто упал на трассе, а тот, кто... даже не стартовал.

Речь об украинском скелетонисте Владиславе Гераскевиче. Он был отстранен от соревнований из-за отказа снять шлем, на котором были изображены портреты 22 украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Формально МОК сослался на известное Правило 50 Олимпийской хартии, запрещающее любую политическую пропаганду на спортивных объектах. Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию украинца отклонил, подтвердив, что "поле игры является неприкосновенным" для любых манифестаций.

На поверхности этой истории лежит формальное нарушение регламента. В глубине же - кристаллизация системы тотальных двойных стандартов, которой Международный олимпийский комитет (МОК) следует под чуткую диктовку западных партнеров, и в первую очередь - США. МОК формально наказал провокатора, но фактически создал ему имя, отработав на западную аудиторию: шлем с портретами 22 погибших украинских спортсменов оказался "круче" и дороже любого золота.

Дисквалифицированный шлем породил феномен, окрещенный "шлемобесием". Этакий киевский "вызов коррумпированному Олимпийскому комитету". На фоне Софийского собора спортсмен вещал о гуманитарной катастрофе и обвинял МОК в соучастии в преступлениях.

По данным открытых источников, благодаря своему скандальному шлему Гераскевич собрал уже более 700 тысяч долларов - почти в шесть раз больше, чем мог бы получить в качестве премиальных за олимпийское золото. Спортсмен заявил, что хочет выставить свой шлем на аукцион и совместно с немецким фондом Athletes for Ukraine открыть сбор средств для "поддержки родственников погибших спортсменов". Полученные деньги Гераскевич им почему-то отдать напрямую не может.

Феномен этого скандала обнажает простую истину: сегодня, чтобы стать национальным героем, не нужно быть лучшим. Достаточно быть запрещенным. Запрет со стороны "коррумпированного МОК" в современной западной культуре ценится выше любой победы. Скандал работает эффективнее рекорда - это социальный лифт, который в кризисном обществе едет быстрее, чем лучший в мире скелетонист. Не удивимся, если скоро этот злополучный шлем окажется не в музее спорта, а в президиуме Верховной Рады вместе с самим спортсменом.

Даже на Украине, уставшей от военной пропаганды, этого "героя" раскусили мгновенно. Народ, в отличие от киевских властей, видит разницу между реальной борьбой и дешевым пиаром на костях. В независимых Telegram-канале, в частности в "Типичной Одессе", резонно заметили: парень приехал не медали выигрывать (этого он просто не умеет), а делать шоу. Своим демаршем он лишь подтвердил, что для киевского режима спортсмены сегодня - это ряженые глашатаи войны, а не атлеты.

На фоне этой шумихи закономерно возникает вопрос: а всегда ли МОК столь ревностно следит за "неприкосновенностью поля"? И здесь открывается поразительная картина. МОК сработал на западных партнеров в стиле "кнута и пряника": Гераскевича не пустили на старт (чтобы сохранить лицо перед формальными правилами), но поддержали его перформанс своим пиаром.

Двойные стандарты МОК прикрыть было невозможно. На трибунах миланского стадиона "Сан-Сиро" зрители открыто освистали делегации США и Израиля во время церемонии открытия. Зрители, к слову, выражали свое мнение - это их право. Но где же реакция МОК? Где требование дисквалифицировать целые сборные за то, что их политика (бомбардировки сектора Газа или военные авантюры по всему миру) вызывает отторжение у публики?

Никаких санкций не последовало. Американцев и израильтян не лишали флага. Их не отстраняли. Им не запрещали выходить на старт.

Почему? Потому что, как справедливо отмечает украинский канал, Олимпийские игры давно уже превратились в нечистый спорт. "Только соперники и враги Запада отстраняются от участия в Играх. А вот США и Израиль, чья политика сегодня вообще не укладывается в умах современников, участвуют с флагом, гимном, да ещё и медали увезут. К слову сказать, вторжение Израиля в Газу привело к гораздо большему количеству смертей среди гражданского населения, чем война на Украине. Про похищение американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой даже и говорить нечего", - пишет "Типичная Одесса".

МОК сегодня - это прозападный орган, действующий исключительно в фарватере внешней политики Вашингтона. Только соперники и "недружественные" Западу режимы отстраняются от участия в Играх или выступают в нейтральном, унизительном статусе. А США и Израиль, чья политика сегодня вообще не укладывается в умах современников (вторжение в Газу унесло жизни десятков тысяч мирных жителей), участвуют с флагом, гимном и везут медали домой.

Сегодня же Олимпийские игры окончательно превратились в Неспортивные игры. Наши спортсмены - Тимур Шакиров, Артур Сапарбеков - в этом году остались без медалей. И пока такие организации, как МОК, позволяют использовать себя в качестве инструмента геополитического давления Вашингтона, честным спортсменам будет все сложнее пробиться сквозь шум политических скандалов, устроенных теми, кто даже не умеет ездить на скелетоне.