Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Бакыт Торобаев покинул пост главы Минсельхоза

378  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бакыт Торобаев, занимающий посты заместителя председателя Кабинета министров и министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Напомним, кадровое решение совпало по времени с громким скандалом в информационном пространстве. Накануне в сети распространилась аудиозапись, на которой племянник чиновника в эмоциональной форме жалуется дяде на потерю своего бизнеса - асфальтобетонного завода. В разговоре упоминалось имя Тай-Мураса Ташиева, сына главы ГКНБ, который якобы причастен к "отъему" предприятия.

Тай-Мурас Ташиев оперативно прокомментировал ситуацию, полностью опровергнув обвинения. По его словам, сделка по покупке участка в Джалал-Абаде была совершена в рамках закона, а распространяемую информацию он назвал попыткой очернения.

Сам Бакыт Торобаев подтвердил подлинность записи, признав, что действительно беседовал с родственником. Однако он акцентировал внимание на том, что это был частный разговор, и призвал не придавать ситуации политический окрас.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455862
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  