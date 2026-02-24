Бакыт Торобаев покинул пост главы Минсельхоза

Бакыт Торобаев, занимающий посты заместителя председателя Кабинета министров и министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Напомним, кадровое решение совпало по времени с громким скандалом в информационном пространстве. Накануне в сети распространилась аудиозапись, на которой племянник чиновника в эмоциональной форме жалуется дяде на потерю своего бизнеса - асфальтобетонного завода. В разговоре упоминалось имя Тай-Мураса Ташиева, сына главы ГКНБ, который якобы причастен к "отъему" предприятия.

Тай-Мурас Ташиев оперативно прокомментировал ситуацию, полностью опровергнув обвинения. По его словам, сделка по покупке участка в Джалал-Абаде была совершена в рамках закона, а распространяемую информацию он назвал попыткой очернения.

Сам Бакыт Торобаев подтвердил подлинность записи, признав, что действительно беседовал с родственником. Однако он акцентировал внимание на том, что это был частный разговор, и призвал не придавать ситуации политический окрас.