Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Пресс-секретарь президента опроверг слухи о переименовании города Манас

395  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что городу Манас в Джалал-Абадской области якобы планируют вернуть прежнее название. Пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов у себя на странице в соцсети официально опроверг эти сообщения.

По его словам, данные публикации не соответствуют действительности. Вопрос об изменении названия города не стоит на повестке дня.

"Распространяемая в социальных сетях информация о том, что город Манас в Джалал-Абадской области якобы вернет свое прежнее название, не соответствует действительности. Вопрос о переименовании города Манас не рассматривался и рассматриваться не будет. Город сохранит свое нынешнее название - Манас", - сообщил Аскат Алагозов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455861
Теги:
Манас, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  