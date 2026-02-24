Пресс-секретарь президента опроверг слухи о переименовании города Манас

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что городу Манас в Джалал-Абадской области якобы планируют вернуть прежнее название. Пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов у себя на странице в соцсети официально опроверг эти сообщения.

По его словам, данные публикации не соответствуют действительности. Вопрос об изменении названия города не стоит на повестке дня.

"Распространяемая в социальных сетях информация о том, что город Манас в Джалал-Абадской области якобы вернет свое прежнее название, не соответствует действительности. Вопрос о переименовании города Манас не рассматривался и рассматриваться не будет. Город сохранит свое нынешнее название - Манас", - сообщил Аскат Алагозов.