В Бишкеке участковый избил задержанного в отделе милиции

ГКНБ совместно со СВР МВД расследует факт превышения служебных полномочий с применением физического насилия со стороны сотрудников УВД Ленинского района Бишкека. По подозрению в причастности задержан младший лейтенант милиции.

По данным ведомства, участковые уполномоченные доставили гражданина Л. Д. Т., обвиняемого в мелком хулиганстве, в ГОМ №2, где без каких-либо оснований применили к нему физическую силу.

В результате полученных травм мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи в Национальный госпиталь, где ему назначено стационарное лечение.

Согласно заключению эксперта, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения мозга, закрытую позвоночно-спинномозговую травму с переломами поперечных отростков двух позвонков, а также ушибы мягких тканей лица и поясничной области.

В ходе совместных мероприятий ГКНБ и СВР МВД младший лейтенант милиции Р. У. М. задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц.


