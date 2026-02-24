Андрей Белов: как конфликт на Ближнем Востоке ударит по логистике КР

С самых первых дней 2026 года мир балансирует на грани полномасштабной мировой войны. Удастся ли ее избежать и каковы могут быть последствия для Кыргызстана, если произойдет худшее? Эксперт по логистике Андрей Белов рассказал VB.KG, что основное противостояние развернется на Ближнем Востоке. По его мнению, сегодня крайне важно всесторонне рассмотреть логистические последствия военных операций в акватории Ормузского пролива как для Кыргызской Республики в частности, так и для Центральной Азии в целом.

"Территория Ирана в настоящее время является ключевой транзитной артерией при доставке европейского импорта в Кыргызстан через порт Бендер-Аббас. Также весь товарооборот с Турцией проходит через территорию Ирана. Возможно, доля этих грузопотоков в структуре экспорта и импорта КР не является критичной, однако затруднение грузоперевозок через территорию Ирана привнесет элемент хаоса в отлаженную систему автомобильных грузоперевозок", - отмечает Дмитрий Белов.

В сложившейся ситуации особую значимость приобретают каспийские маршруты (порт Туркменбаши – порт Алят – порт Туркменбаши). Однако эксперт подчеркивает, что решение вопроса упирается в мощности портов, а также количество и техническое состояние каспийского грузового флота. Возрастные показатели судов напрямую отражаются на качестве и стоимости морских перевозок.

По прогнозам специалиста, грядет тотальная смена правил автомобильных грузоперевозок по направлениям Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан и Кыргызстан-Казахстан-Россия. Необходимым становится усиление мер безопасности: от контроля содержимого грузов и соблюдения санкций до военизированного сопровождения караванов во избежание их захвата или уничтожения.

"Для тех, кто считает, что нам ничего не грозит, необходимо напомнить, что за первые полтора месяца 2026 года в мировом океане было задержано более полутора десятков судов, перевозимые грузы конфисковывались, экипажи задерживались - и все это без каких-либо на то достаточных оснований в рамках международного права. Можно также напомнить об уничтожении малых судов в Карибском бассейне под предлогом угрозы национальной безопасности США со стороны наркокартелей. И уничтожение грузовых фур под предлогом перевозки в них наркотиков уже не является чем-то из области фантастики. Уже не является!" - предупреждает эксперт.

Современные боевые действия ведутся преимущественно с использованием беспилотных систем во всех стихиях. Именно эти типы угроз будут учитываться при организации перевозок по Шелковому пути в 2026 году. Дмитрий Белов выделяет два основных инструмента обеспечения безопасности: электронные навигационные пломбы для точного отслеживания и военизированные группы сопровождения (конвои) в составе ГБР.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию в Красном море, где из-за действий хуситов страховые премии для перевозчиков взлетели до 1% от стоимости судна и груза, что вызвало масштабную переориентацию потоков в обход Африки.

"Пришло время ответственных и быстрых решений, в первую очередь в тех вопросах, которые касаются безопасности грузоперевозок по маршрутам "Шелкового пути". И все перемены, происходящие прямо сейчас в стране, тоже отталкиваются от событий на Ближнем Востоке. Судя по последним новостям, в начале марта начнется период активных действий", - заключил Белов в интервью VB.KG.