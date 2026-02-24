Погода
Лёд тронулся. Редакция "ВБ" усилила внимание к участию КР в МФСА

262  0
- Назгуль Абдыразакова
После публикации VB.KG материала "Кыргызстан 30 лет не возглавлял МФСА" тема участия страны в Международном фонде спасения Арала получила продолжение на парламентском уровне.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды депутат Махабат Мавлянова подняла вопрос о членстве Кыргызстана в МФСА. Она напомнила, что в 2016 году республика вышла из фонда, хотя участие в его работе могло бы способствовать решению климатических и водных проблем.

По словам депутата, Кыргызстан как горная страна находится у истоков водных ресурсов Центральной Азии и должен использовать возможности международных механизмов для защиты национальных интересов.

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев отметил, что вопрос носит политический характер и требует дополнительного анализа. По его словам, соответствующая информация будет представлена позднее.

Автор обращения, директор учреждения "Региональный горный центр Центральной Азии" Исмаил Даиров считает, что поднятие темы в парламенте подтверждает её государственную значимость.

"С 2016 года я поднимаю вопрос участия Кыргызстана в МФСА, готовлю публикации, направляю обращения и экспертные предложения. Однако системных решений до сих пор принято не было.

Эта тема неоднократно освещалась в отечественных СМИ и вызывала интерес в Казахстане и Узбекистане, тогда как внутри страны должной институциональной реакции долгое время не наблюдалось.

До саммита глав государств Центральной Азии в Астане остаётся меньше двух месяцев. Именно там формируются ключевые решения в сфере регионального экологического сотрудничества, водных ресурсов и климатической политики. Если Кыргызстан вновь не проявит инициативу, мы рискуем потерять проекты, финансовые возможности и региональное влияние.

Кыргызстан находится у истоков водных ресурсов региона, поэтому участие в механизмах управления водной безопасностью напрямую связано с энергетикой, сельским хозяйством и устойчивым развитием страны.

Речь идёт не только о политическом влиянии, но и о доступе к международным экологическим программам, грантам, инфраструктурным проектам и технологиям адаптации к климатическим изменениям.

В условиях усиливающихся климатических рисков и водного дефицита региональная координация становится ключевым фактором стабильности в Центральной Азии.

Я надеюсь, что инициатива депутата Мавляновой приведёт к практическим решениям.

Наша страна должна быть достойно представлена на предстоящем саммите МФСА в качестве полноправного члена-учредителя этой организации со всеми последствиями решений, которые будут приниматься главами государств региона.

Участие страны в фонде напрямую связано с горной повесткой и международными инициативами президента Садыра Жапарова и требует системной и профессиональной работы.

Вопрос участия в МФСА затрагивает интересы не только Кыргызстана, но и всего региона. Его решение требует компетентного и долгосрочного подхода.

Я убеждён, что своевременное возвращение к активному участию в МФСА может стать стратегическим шагом, укрепляющим водную дипломатию Кыргызстана и его роль в региональной экологической повестке", - заявил эксперт.


НАЗАД  