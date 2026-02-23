Погода
С 26 февраля ритм жизни изменится. Гороскоп с 23 февраля по 1 марта

Главным событием уходящей календарной зимы станет, первое в этом году, ретроградное движение Меркурия, которое начнётся 26 февраля и завершится 21 марта. До четверга постарайтесь управиться со срочными делами, запуском новых проектов и групп. С 26 февраля ритм жизни изменится. Начнутся переносы встреч, опоздания, несостыковки. Зато могут вернуться давние клиенты. Во время ретроградного движения Меркурия можно проводить повторные тренинги, перезапускать давние проекты. В течение недели предстоит больше сталкиваться с тревожностью, резкими перепадами настроения, вспыльчивостью, интригами и завистью. Важно не торопиться с выводами и работать над восстановлением эмоционального равновесия.

Овен – неделя закрутит вас в вихре новостей и событий, где правда и домыслы переплетутся особенно тесно. Друзья и родственники будут подавать информацию так, как выгодно им, поэтому спешка в принятии решений может обернуться ошибкой. Не поленитесь вникнуть в детали - вы сумеете отделить факты от фантазий и поступить мудро. Это поможет сохранить чувства любимого человека, укрепить давнюю дружбу и не утратить доверие влиятельных людей. От дальних поездок лучше отказаться - они способны добавить лишних хлопот.

Телец – словно по сигналу, критика может посыпаться со стороны руководства и значимых фигур. Чьи-то скрытые интересы усилят напряжение, проверяя вашу выдержку. Не вступая в споры и переждав волну недовольства, вы сохраните деловую репутацию и избежите осложнений. Постепенно начнут решаться затянувшиеся вопросы, появится поддержка в оформлении важных документов. А долгожданное романтическое сообщение напомнит: личная жизнь способна преподнести приятный сюрприз.

Близнецы – планы могут начать рассыпаться в самый неожиданный момент. Попытки срочно всё исправить грозят переутомлением, поэтому берегите силы. В документах, экзаменах и тестах важна предельная внимательность - мелкая ошибка способна испортить итог. Иногда полезнее позволить событиям идти своим чередом. Неожиданные встречи и сообщения изменят эмоциональный фон, а деловые переговоры, свидания и вечеринки пройдут успешно. Спонтанные поездки окажутся даже интереснее отменённых.

Рак – бытовые мелочи и желание развлечений могут неожиданно ударить по бюджету. Импульсивные траты сейчас нежелательны. Прислушайтесь к советам тех, кто давно рядом - их опыт убережёт от эмоциональных решений. Упрямство лишь усилит напряжение, тогда как поддержка друзей поможет справиться с поломками и заменить испорченные вещи. Разговор с руководством способен положительно повлиять на финансовые перспективы.

Лев – окружающие словно проверят ваше терпение на прочность. Домочадцы и партнёры могут вести себя эмоционально, провоцируя конфликт. Проявив дипломатичность и выдержку, вы дадите ситуации разрядиться и переведёте разговор в конструктивное русло. Совместные поездки укрепят отношения, а появление человека из-за рубежа расширит горизонты. С ним может быть связана перспектива работы или учёбы за границей.

Дева – внимание к вашей деятельности возрастёт, и не все комментарии окажутся доброжелательными. Напряжение способно сказаться на самочувствии и даже создать риск неприятных ситуаций в дороге или на работе. Берегите здоровье и ограничьте контакты с теми, кто выводит вас из равновесия. Сосредоточенность принесёт плоды: важные дела будут завершены, вознаграждение порадует, а вечер подарит встречу с друзьями или романтическое свидание.

Весы – желание радовать себя может оказаться сильнее здравого расчёта. Покупки и развлечения легко увлекут, но чрезмерные траты способны повлиять не только на бюджет, но и на отношения. Откровенный разговор с дорогим человеком восстановит баланс. Признания и искренность наполнят союз теплом. Деловые встречи и поездки сложатся удачно, а переговоры помогут урегулировать спорные вопросы.

Скорпион – напряжение в доме может вспыхнуть из-за резких слов. Эмоциональные покупки или сделки лишь усилят финансовые трудности. Вернувшись к практичным задачам и наведя порядок в пространстве, вы измените атмосферу в лучшую сторону. Совместные дела объединят и снимут остроту конфликта. Гости поднимут настроение, а давно запланированные поездки принесут отдых и новые впечатления.

Стрелец – одно неосторожное высказывание способно запустить цепочку слухов и интриг. Недоброжелатели могут исказить ваши слова, поэтому внимательность к формулировкам особенно важна. Неожиданное приглашение на мероприятие или свидание поможет сменить обстановку и восстановить внутренний баланс. В дружелюбной компании тревоги отступят. Прогулка по магазинам окажется удачной - покупки порадуют качеством и пользой.

Козерог – заманчивые предложения о совместных проектах могут скрывать риски. Прежде чем инвестировать средства, внимательно изучите детали. Ошибки других способны отразиться на вашем бюджете. Делая ставку на собственные идеи или сделки с недвижимостью, вы увеличите шансы на успех. После решения финансовых вопросов встречи с друзьями или романтическое свидание подарят душевное тепло.

Водолей – стремление к независимости может вызвать напряжение в отношениях. Резкие заявления способны стать поворотным моментом, затронув карьеру и личную сферу. Направьте энергию в творчество и хобби - там вас ждёт поддержка и вдохновение. Друзья и любимый человек оценят креативный подход. Успехи в учёбе и проектах откроют новые возможности и расширят круг общения.

Рыбы – неделя словно намекает: пауза сейчас важнее рывка. Желание доказать свою состоятельность в работе, учёбе или любви может привести к переутомлению. Без поддержки в решающий момент реализовать амбициозные планы будет сложно, чем могут воспользоваться конкуренты. Финансовая ситуация останется стабильной и даже немного улучшится, позволяя без лишних подвигов посвятить время отдыху и близкому человеку.

Астролог Андрей Рязанцев


астрология, Андрей Рязанцев
