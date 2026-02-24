Погода
ГКНБ пресёк попытку создания подпольных религиозных ячеек в стране

ГКНБ КР пресёк деятельность иностранного гражданина, сторонника радикальной религиозной идеологии, который, планировал создать подпольные ячейки путём вербовки местной молодёжи. Он выдворен за пределы Кыргызстана, а въезд в страну ему закрыт на длительный срок.

В ведомстве сообщили, что указанный гражданин недавно прибыл в республику и пытался распространять радикальные идеи среди молодежи.

ГКНБ напоминает иностранным гражданам о необходимости строго соблюдать законодательство Кыргызской Республики и не осуществлять миссионерскую деятельность без учётной регистрации в уполномоченных органах.

Запрет распространяется в том числе на религиозную проповедническую деятельность через средства массовой информации, социальные сети, мобильные приложения и иные цифровые платформы.

В ведомстве подчеркнули, что нарушение требований законодательства в религиозной сфере влечёт уголовную и административную ответственность.


Теги:
ГКНБ, религия, Кыргызстан
