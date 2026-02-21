Погода
"Кыргызстан 30 лет не возглавлял МФСА". Эксперт призвал исправить ситуацию

- Назгуль Абдыразакова
Директор учреждения "Региональный горный центр Центральной Азии", бывший советник министра экономики Кыргызстана Исмаил Даиров обратился к президенту Садыру Жапарову с призывом активизировать участие страны в региональном экологическом сотрудничестве и рассмотреть возможность председательства в Международном фонде спасения Арала. По его мнению, активная позиция Кыргызстана позволит укрепить региональное взаимодействие, привлечь международные проекты и защитить национальные интересы в сфере водных и климатических вопросов.

"Сегодня в стране объявлен курс на дебюрократизацию, однако на практике мы продолжаем сталкиваться с подходами, при которых стратегические вопросы остаются без должного внимания. Особенно это заметно в сфере международного экологического сотрудничества, управления водными ресурсами и климатической политики, где решения напрямую затрагивают национальные интересы Кыргызстана.

Как специалист, который всю жизнь занимается вопросами экологии, климата и водных ресурсов, считаю недопустимым, что с 2016 года Кыргызстан фактически находится в "замороженном" статусе в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА). За более чем 30 лет независимости наша страна ни разу не председательствовала в этой организации.

Между тем председательство в МФСА - это не формальный статус. Оно открывает реальные возможности для страны: привлечение донорских средств и международных инвестиций, реализацию региональных экологических проектов, укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии и повышение международного авторитета Кыргызстана.

На протяжении многих лет я поднимал этот вопрос и обращался к руководству страны. Писал соответствующие обращения, статьи, направлял предложения. Однако системных решений принято не было, и проблема остается актуальной.

В апреле в Астане состоится саммит МФСА с участием глав государств, а также региональный экологический саммит. Это важнейшие площадки, где формируется повестка сотрудничества в сфере экологии, водных ресурсов и климатических вызовов. Если Кыргызстан вновь не проявит инициативу и не будет готов к активной позиции, председательство может перейти к другой стране региона, а вместе с ним - финансовые потоки, проекты и возможности развития.

Сегодня особенно важно, чтобы подобными вопросами занимались профессионалы. В стране ощущается нехватка специалистов в области регионального экологического сотрудничества, водной дипломатии и климатической политики. Без экспертного подхода мы рискуем ограничиваться декларативными заявлениями вместо конкретных решений.

Кыргызстан заинтересован в укреплении сотрудничества с соседними государствами. Однако это сотрудничество должно выражаться не только в заявлениях, но и в реальных инициативах, участии в региональных процессах и лидерстве в ключевых направлениях.

В ближайшее время глава государства будет участвовать в международных экологических форумах и саммитах. Важно, чтобы позиция Кыргызстана была содержательной, основанной на национальных интересах и профессиональной экспертизе.

Именно поэтому я считаю необходимым донести эту информацию до президента и призываю уделить особое внимание вопросам участия Кыргызстана в МФСА и региональном экологическом сотрудничестве.

Убежден, что своевременные решения в этой сфере способны укрепить позиции нашей страны, расширить международное партнерство и обеспечить устойчивое развитие региона", - говорится в обращении Даирова.


Теги:
президент, Центральная Азия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
