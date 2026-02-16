В Кыргызстане опровергли пугающие слухи о массовом заражении коров ящуром

В соцсетях появилась информация о якобы массовом заражении коров ящуром в Кыргызстане. Паникеры в комментариях призывают людей держаться подальше от фермерского молока и творога, утверждая, что покупать их сейчас опасно. Однако, как выяснилось, эти страшилки не имеют под собой никаких оснований.

В Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР официально подтвердили редакции VB.KG, что ни одного случая ящура в республике на самом деле не зарегистрировано. Специалисты ведомства подчеркнули, что ситуация в стране стабильная, а весь скот находится под строгим присмотром.

Что касается пугающих роликов с больными животными, которые пересылают друг другу кыргызстанцы, то они сняты даже не в нашей стране. В ведомстве официально заявили, что никакой опасности в покупке молочных продуктов у местных фермеров нет, а информация о запретах - это чистой воды фейк. Ветеринары просят граждан не вестись на провокации и не распространять непроверенные слухи.