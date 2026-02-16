Смертельное ДТП в Бишкеке. Погибла 22-летняя девушка

В Бишкеке утром 16 февраля произошло смертельное ДТП: при повороте налево водитель автомобиля KIA K5 сбил пешехода. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

По данным ГУВД столицы, авария произошла около 07:30 на улице Тыналиева. Водитель С.К., 1990 года рождения, двигался в северном направлении и при выполнении поворота совершил наезд на гражданку Ф.А., 2004 года рождения, переходившую проезжую часть в восточном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 УК Кыргызской Республики (Нарушение правил безопасности движения, повлёкшее по неосторожности особо тяжкий вред). Водитель задержан и водворён в ИВС.

Автомобиль помещён на специализированную штрафстоянку, назначены необходимые экспертизы.

ГУВД Бишкека призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять взаимное уважение на дороге и быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов и при выполнении манёвров.