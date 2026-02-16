Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Смертельное ДТП в Бишкеке. Погибла 22-летняя девушка

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке утром 16 февраля произошло смертельное ДТП: при повороте налево водитель автомобиля KIA K5 сбил пешехода. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

По данным ГУВД столицы, авария произошла около 07:30 на улице Тыналиева. Водитель С.К., 1990 года рождения, двигался в северном направлении и при выполнении поворота совершил наезд на гражданку Ф.А., 2004 года рождения, переходившую проезжую часть в восточном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 УК Кыргызской Республики (Нарушение правил безопасности движения, повлёкшее по неосторожности особо тяжкий вред). Водитель задержан и водворён в ИВС.

Автомобиль помещён на специализированную штрафстоянку, назначены необходимые экспертизы.

ГУВД Бишкека призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять взаимное уважение на дороге и быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов и при выполнении манёвров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455546
Теги:
ДТП, задержание, погибшие, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  