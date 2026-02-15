Погода
В Бишкеке выработали предложения по развитию семеноводства

245  0
- Светлана Лаптева
В Бишкеке прошёл форум "Будущее семеноводства Кыргызстана: качество, инновации, партнерство", посвящённый стратегическому развитию семеноводческой отрасли страны.

Организаторами мероприятия выступили Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с группой компаний Агролид и Кыргызским научно-исследовательским институтом земледелия (КНИИЗ).

В форуме приняли участие фермеры-семеноводы из всех регионов Кыргызстана, представители кооперативов, государственных и частных семеноводческих хозяйств, профильных университетов, международных организаций, а также ведущие международные эксперты аграрной отрасли.

Основной целью форума стало придание стратегической значимости развитию семеноводства как ключевого фактора повышения урожайности и конкурентоспособности сельского хозяйства Кыргызстана.

Особое внимание было уделено повышению осведомлённости фермеров о значении качественного семенного материала, привлечению инвестиций в отрасль и формированию системного подхода к развитию семеноводства в стране.

В условиях существующих вызовов, дефицита высококачественных семян, устаревшей селекционной базы и недостаточной кооперации между наукой, бизнесом и государством. Форум стал площадкой для консолидации усилий всех заинтересованных сторон и выработки совместных решений.

Программа форума включала панельные дискуссии, презентации экспертов-практиков и специализированную выставку семян и современных технологий.

Участники обсудили вопросы национальной политики и стратегии развития семеноводства, внедрение современных технологий производства семян, роль кооперативов и частных хозяйств, обеспечение качества и сертификации семенного материала, а также механизмы эффективного взаимодействия науки, государства и бизнеса.

По итогам форума планировалось принятие резолюции с конкретными предложениями по развитию отрасли, а также подписание меморандума о сотрудничестве в сфере развития семеноводства между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, голландской компанией HZPC и группой компаний Агролид.

Форум стал важным шагом на пути формирования устойчивой, инновационной и конкурентоспособной системы семеноводства в Кыргызстане.


URL: https://www.vb.kg/455458
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фермеры
