В Бишкеке пожарные машины не могут пробиться сквозь хаос парковок

174  0
- Светлана Лаптева
Техническая мощь МЧС сегодня сталкивается с глухой стеной человеческого безразличия и хаотичной застройки. На брифинге в пресс-центре Sputnik первый замминистра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов озвучил тревожную статистику: в 2025 году в Кыргызстане выросло число погибших при пожарах. Одной из главных причин спасатели называют критические заторы во дворах и узкие проезды, буквально забитые машинами.

"Пожарные расчеты не могут оперативно доехать до очага возгорания. Водители спецтехники боятся зацепить припаркованные как попало автомобили в тесных проездах, а из-за беспорядочной постройки пробиться к месту происшествия порой просто невозможно", - констатировал Мамбетов.

Ситуация выглядит парадоксально, ведь само ведомство сейчас проходит через масштабную модернизацию. С 2020 года для нужд МЧС закупили порядка 670 единиц техники на общую сумму более 3 миллиардов сомов. В распоряжение спасателей поступило около 200 современных пожарных машин, способных перевозить увеличенный объем воды до 6 тонн. В ближайшее время ожидается поставка еще более 120 инженерных машин. Кроме того, ведутся переговоры о приобретении двух грузопассажирских вертолетов из Южной Кореи в дополнение к трем уже имеющимся бортам.

Замминистра сообщил, что ведомство готовится к международной аттестации под эгидой ООН. Планируется сертификация двух поисково-спасательных команд - на севере и юге страны. Также в планах строительство 20 новых пожарно-спасательных частей по всей республике, что должно существенно сократить время реагирования на вызовы.

Однако, по словам Азамата Мамбетова, даже самая современная техника и обученные специалисты бессильны, если общество не осознает личную ответственность. Он призвал руководителей предприятий и простых граждан уделять внимание мерам пожарной безопасности, не нарушать нормы строительства и страховать жилье. Пока проезды к домам остаются заблокированными частным транспортом, риск новых жертв остается крайне высоким, несмотря на все усилия государства по переоснащению службы.


